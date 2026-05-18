Gracias a sus excelentes actuaciones, los grandes clubes de Europa ya se fijaron en Diomande. «Empecé con dificultades, pero aproveché mi oportunidad y ahora soy clave para el equipo», recordó el jugador sobre su primera temporada en Leipzig.

Liverpool lo sigue para reemplazar a Mohamed Salah, mientras que el Bayern, aunque interesado, podría optar por Anthony Gordon, del Newcastle United.