«¡Deberían avergonzarse!» - Gary Neville arremete contra los jugadores del Tottenham por una temporada «patética» y se burla del lema del club

El Tottenham se salvó del descenso por solo dos puntos. Aun así, el alivio no evita las críticas: Neville lidera las voces que censuran a una plantilla con grandes recursos que no ha cumplido las expectativas. Al preguntarle si los Spurs habían tocado fondo, la leyenda del United fue contundente.

«¿Es exagerado decir que han sido patéticos? ¿Que deberían avergonzarse de sí mismos? Probablemente no», declaró Neville a Sky Sports. «Esto es el Tottenham Hotspur. Sé que a veces se burlan de mí por decir que esto es el Manchester United, pero se trata de un club de fútbol con una tradición increíble.

Ganaron la Europa League el año pasado, lo cual fue fantástico para la afición, pero llevan mucho tiempo sin estar a la altura y rindiendo por debajo de lo esperado. Este bajo rendimiento es otro nivel, sobre todo en los dos últimos años en la Premier League».







