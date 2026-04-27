¿Debería Yoane Wissa haber evitado el dorsal número 9 de Alan Shearer? El delantero del Newcastle, fichado por 55 millones de libras, cuenta con el apoyo de todos para recuperarse tras una temporada marcada por las lesiones en la que marcó tres goles

Es evidente que el Newcastle aún no ha visto lo mejor de Wissa; un grave error en los últimos minutos ante el Arsenal costó otra derrota al equipo de Eddie Howe. ¿Volverá a brillar cuando recupere su mejor forma y confianza?

Al preguntarle, M’Poku, exinternacional congoleño y estrella de la Baller League UK, declaró a GOAL: «Si el Newcastle lo fichó, saben por qué. Tiene calidad.

No sé si lo usan como en el Brentford, que jugaba con dos delanteros, mientras que aquí no. Así que no sé cómo querrán cambiar.

Pero ya ha demostrado en la Premier League que puede jugar y marcar. Sufrió lesiones graves que le dificultaron adaptarse rápido. Siempre se necesita un periodo de adaptación, aunque ya estés en el país. Estoy seguro de que se recuperará y demostrará su valía».