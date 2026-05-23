AFP
Traducido por
«¡Debería poder hablar!»: Florian Wirtz explica por qué le gustó la publicación de Mohamed Salah en Instagram, donde el egipcio lanzó una indirecta al entrenador del Liverpool, Arne Slot
Un grupo de jugadores en desacuerdo apoya al icono que se marcha
Wirtz fue uno de los doce jugadores que respaldaron en público la explosiva publicación de Salah en Instagram, donde criticaba la actual orientación táctica del equipo. El ídolo egipcio, cuya relación con Slot se deterioró tras su exclusión de la convocatoria contra el Inter, exigió volver al estilo enérgico del exentrenador Jürgen Klopp. Esta muestra digital de solidaridad ha avivado las especulaciones sobre el descontento en el vestuario con el actual cuerpo técnico.
- Getty Images Sport
Wirtz defiende el comentario viral de su compañero de equipo
Tras la polémica en redes, el centrocampista de 116 millones de libras cenó con sus compañeros y defendió al veterano delantero: «Lo pasamos muy bien. Mo se marcha, pero es un tipo sincero.
Dice lo que piensa y eso debería estar bien. Ha sido una temporada difícil para todos, incluido Mo, pero en mi opinión se le dio más importancia de la que tenía. No creo que atacara a nadie».
El centrocampista desmiente las desavenencias en el cuerpo técnico
A pesar de las especulaciones en los medios sobre un enfrentamiento entre la plantilla y el seleccionador holandés, Wirtz afirmó que el incidente solo reflejaba respeto profesional.
Wirtz añadió: «No, nada de eso. Admiro la mentalidad de Mo: cómo ve las cosas y cómo trabaja. Es alguien a quien vale la pena escuchar, porque tiene mucha experiencia. No atacaba a nadie. Se le dio demasiada importancia a los “me gusta” de los jugadores.
Para mí solo quería despedirse y que tomáramos conciencia de que debemos trabajar más y hacerlo mejor. Nadie está contento con esta temporada.
«Aún podemos clasificarnos para la Champions el domingo y debemos hacerlo. Después, en verano, debemos despejar la mente y preparar la próxima temporada; tenemos una plantilla muy buena y podemos hacerlo mucho mejor».
- Getty Images Sport
La batalla por la clasificación en la última jornada
Liverpool tiene un gran dilema: dar al delantero que se marcha un último partido de despedida contra el Brentford el domingo. Al equipo de Merseyside le basta un punto en Anfield para asegurar su plaza en la próxima Liga de Campeones. Tras una temporada inestable y sin títulos, lograr este resultado es clave antes del descanso veraniego y de un necesario reinicio anímico de la plantilla.