«Debería haber sido titular en más partidos de los que ha sido»: Freddy Adu muestra su preocupación por la escasa participación de Cavan Sullivan en el Philadelphia Union

Cuando se produzca ese cambio, será un jugador más maduro y con más experiencia, y el Union seguirá beneficiándose de su precoz talento durante algún tiempo aún. ¿Están haciendo lo suficiente para impulsar a Sullivan, teniendo en cuenta que rivales como los New York Red Bulls están dando minutos de juego regulares a adolescentes como Julian Hall, Adri Mehmeti y Matthew Dos Santos esta temporada?

Cuando se le planteó esa pregunta a Adu, el exinternacional estadounidense —en declaraciones exclusivas a GOAL a través de https://casinostreamers.com/— dijo: «Creo que debería haber sido titular en más partidos de los que ha sido. Al menos en este momento. Creo que necesita esa experiencia. Necesita saber o aprender cómo ser titular habitual en un equipo. En un equipo profesional, diría yo.

«Obviamente, es titular habitual cuando juega con el equipo juvenil y también con la selección juvenil y todo eso. Pero es diferente cuando juegas contra hombres adultos para los que esto es su trabajo, que tienen hijos, que tienen familias que mantener. Es diferente. Han trabajado toda su vida para llegar hasta ahí. Así que, como jugador joven, tienes que aprender a ser titular habitual. A hacer lo que sea necesario para ayudar al equipo a ganar.

«A veces, cuando eres un jugador joven y tienes un gran nombre y te sacan al campo, habrá partidos —de hecho, habrá muchos partidos— en los que tendrás que jugar de una forma a la que quizá no estés acostumbrado porque es lo que el equipo necesita para tener las mejores opciones en ese partido concreto».

Adu continuó diciendo: «Creo que Filadelfia está siendo cautelosa para no exigirle demasiado en este momento. Eso es lo que pienso. Pero creo que hay una forma de hacerlo. Y Filadelfia tiene razón en ser cautelosa. Quiero decir, es una situación única. Pero hay una forma de hacerlo.

«Creo que, en un periodo de diez partidos, quizá sea titular entre cuatro y seis veces. Y quizá lo saquen del banquillo para que juegue media hora o los últimos veinte minutos del partido, etc. Pero necesita esa experiencia. Creo que salir desde el banquillo requiere una mentalidad completamente diferente a la de ser titular».