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«¡Debería haber ganado un Balón de Oro!» - Antoine Griezmann suma su asistencia 100 con el Atlético de Madrid en su último partido en casa antes de fichar por la MLS, mientras Jan Oblak encabeza los homenajes
Un hito mágico en el Metropolitano
En su partido 500 con el Atlético, el jugador de 35 años dio el pase decisivo a Ademola Lookman en el minuto 21 para asegurar la victoria 1-0 sobre el Girona. Ese pase, su asistencia 100 con la camiseta rojiblanca, se sumó a sus 212 goles. En los minutos finales, Thiago Almada y Marc Pubill buscaron asistirlo para un gol de despedida, pero no llegó. Aun así, el Metropolitano le brindó una ovación inolvidable y una ceremonia especial tras el partido.
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Oblak encabeza los emotivos homenajes a un icono que se marcha
Oblak, su compañero desde hace años, fue uno de los primeros en destacar el gran impacto de Griezmann en el Atlético. El portero esloveno fue claro: «Estoy feliz de haber compartido estos años con él. Debería haber ganado un Balón de Oro. Aún le quedan muchos años en Estados Unidos».
Una era ilustre llega a su fin en la capital española
La marcha de Antoine Griezmann al Orlando City como agente libre pone fin a una era. Llegó al Atlético en 2014 procedente de la Real Sociedad por 54 millones de euros y pronto se convirtió en una estrella mundial. En 2019 fichó por el Barcelona por 120 millones, pero en 2021 volvió cedido al equipo de Diego Simeone antes de regresar definitivamente por 22 millones. A lo largo de sus dos etapas, ayudó al Atlético a ganar la Europa League, la Supercopa de España y la Supercopa de la UEFA.
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¿Y ahora qué?
El domingo, el Atlético de Madrid visita al Villarreal en un partido clave por el tercer puesto. Mientras, el Girona lucha por evitar el descenso: el equipo de Michel, 18.º con 40 puntos, debe ganar en casa al Elche para superar a sus rivales y mantenerse en Primera.