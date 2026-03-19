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«¡Debería haber acabado 10-0!» - Dominik Szoboszlai revela que el Liverpool quería vengarse del Galatasaray tras las celebraciones prematuras del equipo turco
Una revancha candente en Anfield
Los hombres de Arne Slot remontaron el 1-0 en contra de la ida con una actuación impecable en la que marcaron Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch y Mohamed Salah. Los Reds dominaron desde el pitido inicial, con Alexis Mac Allister dirigiendo el centro del campo para asegurarse de que el gigante turco ni siquiera tuviera la más mínima oportunidad de repetir la sorpresa.
La intensidad mostrada no fue casual, ya que el vestuario del Liverpool había pasado la semana rumiando las secuelas de su derrota en Turquía. Szoboszlai abrió el marcador con un disparo certero desde el borde del área, marcando el tono de una noche en la que los visitantes se vieron completamente abrumados por el ambiente y la agresividad de los locales.
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El motivo de la derrota aplastante
En declaraciones tras el partido, Szoboszlai explicó que las semillas de la remontada se sembraron en los pasillos del RAMS Park la semana pasada. El centrocampista señaló que las exuberantes celebraciones de los jugadores del Galatasaray mientras él atendía a los medios tras el partido sirvieron como la motivación perfecta para el partido de vuelta.
«Desde el primer minuto, estábamos concentrados en eso», declaró el centrocampista a TNT Sports. «En el último partido, mientras daba una entrevista, los oí celebrar. Hablé con un par de chicos en Turquía y esto es habitual después de los partidos, se celebra, da igual si hay un partido de vuelta, y me lo tomé un poco a pecho, ya sabes, y creo que a algunos de nosotros también nos pasó lo mismo. Sigo pensando que nunca hay que celebrar demasiado pronto. Quizá no fuera su intención, pero eso nos dio un pequeño empujón y creo que, desde el primer segundo, lo dimos todo».
«Podríamos haber ganado 10-0»
A pesar de la diferencia de cuatro goles, el marcador no refleja el verdadero rendimiento de los Reds. La presión implacable del Liverpool tampoco se tradujo en goles en muchas ocasiones, como el penalti de Salah que detuvo el portero del Galatasaray, Ugurcan Cakir, y Ekitike cree que podrían haber llegado fácilmente a los dos dígitos si hubieran sido más eficaces.
«Nos merecemos estar aquí, así que estamos muy contentos», declaró el francés, según recoge The Mirror. «Hemos hecho un gran trabajo esta noche, podríamos haber ganado 10-0, así que podemos mirar hacia los cuartos de final con ilusión. Hicimos algunos cambios en el descanso y, cuando aproveché mi oportunidad, nos sentimos más libres. Todos hicieron un gran trabajo y corrieron unos por otros».
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¿Y ahora qué?
Esta victoria les lleva a un partido de cuartos de final de gran importancia contra el actual campeón, el París Saint-Germain. Se trata de una repetición del enfrentamiento de la fase eliminatoria de la temporada pasada, en el que el gigante francés se clasificó en la tanda de penaltis tras un reñido empate a 1-1 en el global de la eliminatoria. Los Reds esperan poder trasladar su eficacia en Europa a esa eliminatoria. Sin embargo, antes de llegar hasta allí, se enfrentarán primero al Brighton en la Premier League y al Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup.
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