¿Debería formar parte de la selección inglesa para el Mundial Max Dowman, la joven promesa del Arsenal de 16 años? El exfutbolista Michael Owen, que en su día fue una sensación adolescente, responde a la pregunta de si es «demasiado pronto»

Owen irrumpió con fuerza en el Liverpool en mayo de 1997, al marcar en su debut con los Reds en un partido de la Premier League contra el Wimbledon. Poco más de un año después, arrasó en la fase final del Mundial con tan solo 18 años —convirtiéndose en el debutante más joven de Inglaterra en esa competición—, antes de estrenarse como goleador en el torneo contra Rumanía y de marcar un gol espectacular en un dramático partido de octavos de final contra Argentina.

Owen, que acabaría ganando el Balón de Oro, ya contaba con una temporada completa de fútbol profesional a sus espaldas antes de pisar el escenario deportivo más importante. Dowman, que acaba de cumplir 16 años en Nochevieja, aún no se encuentra en esa situación. Solo ha disputado siete partidos con el Arsenal, tres de ellos como suplente en la Premier League.

Hizo historia al convertirse en el goleador más joven de esa división, con un impresionante gol en una contra ante el Everton que reescribió los libros de historia. Su potencial es evidente para todos, y ya se ha sugerido que podría entrar rápidamente en los planes de Tuchel para la selección inglesa.