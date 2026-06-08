¿Debería Christian Eriksen retirarse tras su segundo desmayo en un partido? Un excompañero del Tottenham le aconseja tras el «momento de pánico» en el amistoso de Dinamarca

Townsend, excompañero de Eriksen en el Tottenham, sugirió que el danés priorice su salud y su familia y se retire. El susto ocurrió en el minuto 65 del Dinamarca-Ucrania en Odense, cuando Eriksen se desplomó y el partido se detuvo.

En declaraciones a talkSPORT, Townsend expresó su preocupación por la estrella del Wolfsburgo. «Por supuesto, desde fuera, sí, se lo aconsejaría», dijo. «Hay cosas mucho más importantes de las que preocuparse, tiene una familia encantadora de la que ocuparse. Pero, ¿quién sabe lo que pasa por la cabeza de alguien? No olvidemos que es un futbolista que ha trabajado mucho para llegar adonde está, que casi muere en el campo y volvió a jugar con el Manchester United, uno de los clubes más grandes del mundo. Así que es difícil saber qué pasa por su cabeza, pero ahora hay cosas más importantes que un partido de fútbol».



