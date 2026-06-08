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¿Debería Christian Eriksen retirarse tras su segundo desmayo en un partido? Un excompañero del Tottenham le aconseja tras el «momento de pánico» en el amistoso de Dinamarca
Un antiguo compañero de equipo le pide que se retire
Townsend, excompañero de Eriksen en el Tottenham, sugirió que el danés priorice su salud y su familia y se retire. El susto ocurrió en el minuto 65 del Dinamarca-Ucrania en Odense, cuando Eriksen se desplomó y el partido se detuvo.
En declaraciones a talkSPORT, Townsend expresó su preocupación por la estrella del Wolfsburgo. «Por supuesto, desde fuera, sí, se lo aconsejaría», dijo. «Hay cosas mucho más importantes de las que preocuparse, tiene una familia encantadora de la que ocuparse. Pero, ¿quién sabe lo que pasa por la cabeza de alguien? No olvidemos que es un futbolista que ha trabajado mucho para llegar adonde está, que casi muere en el campo y volvió a jugar con el Manchester United, uno de los clubes más grandes del mundo. Así que es difícil saber qué pasa por su cabeza, pero ahora hay cosas más importantes que un partido de fútbol».
- AFP
Actualización médica y respuesta del marcapasos
A pesar del dramático colapso, hay noticias positivas sobre el estado de Eriksen. La Federación Danesa de Fútbol (DBU) confirmó que el centrocampista está consciente y bien tras ser trasladado al Hospital Universitario de Odense. Los médicos indicaron que el desfibrilador cardioversor implantable (ICD) que Eriksen se había implantado en 2021 funcionó como se esperaba durante la emergencia.
El médico de la selección danesa, Morten Boesen, declaró: «He hablado con Christian esta mañana y se encuentra bien. Está con su familia y de buen ánimo. Se espera que le den el alta pronto y pueda volver a casa. Estamos atendiendo a los jugadores y al cuerpo técnico, y mantenemos contacto constante con ellos». Boesen añadió que, aunque Eriksen se desmayó brevemente, el marcapasos respondió bien, por lo que pudo salir del campo con ayuda.
Reflejos de la Eurocopa 2020
El incidente recordó al paro cardíaco que sufrió Eriksen en el partido contra Finlandia en la Eurocopa 2020. Desde entonces, ha seguido jugando al más alto nivel con Brentford, Manchester United y ahora Wolfsburgo. Pero este nuevo susto reabre el debate sobre si los riesgos son demasiado altos.
Townsend admitió que el DAI ofrece una protección que pocos tienen, aunque reconoció que ver el colapso sigue siendo traumático. «Es un momento aterrador, pero creo que, en realidad, está lo más seguro posible gracias al desfibrilador que puede actuar si ocurre algo, como ayer», añadió.
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Apoyo del mundo del fútbol
Tras el incidente, han llovido mensajes de apoyo desde todo el mundo. El Manchester United, donde Eriksen jugó tres temporadas, le envió «fuerza y cariño». El Tottenham también se puso en contacto con su exmediocampista para desearle una «recuperación completa y rápida», mientras se somete a más pruebas médicas.
En las próximas 72 horas se conocerán los resultados de los estudios especializados. Se espera que Eriksen se pronuncie cuando el diagnóstico esté claro y decida si sigue su carrera.