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Jamal MusialaGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

«Debería abstenerme»: el exdirector del FC Bayern de Múnich desaconseja a Jamal Musiala que participe en el Mundial

World Cup
J. Musiala
Bundesliga
Germany
Bayern Múnich

Oliver Kahn ha desaconsejado a Jamal Musiala, del Bayern de Múnich, que participe en el próximo Mundial.

«Debería renunciar a participar en el Mundial. Si noto que algo no va bien en mi juego, tengo que trabajar en mí mismo para volver a estar listo», declaró Kahn en Sky, en el programa «Triple – der Hagedorn-Fußballtalk», el jueves por la noche.

  • Musiala se fracturó el peroné el verano pasado en el Mundial de Clubes con el Bayern Múnich ante el París Saint-Germain y estuvo de baja hasta enero. Desde entonces, el jugador de 23 años vuelve poco a poco a los terrenos de juego, aunque aún le falta para recuperar su mejor nivel.

    Por eso, el técnico del FCB, Vincent Kompany, lo usa con cautela: desde su regreso solo ha jugado un partido completo de 90 minutos. Julian Nagelsmann tampoco lo convocó para la última concentración de Alemania.

    «Conocemos su nivel antes de la lesión. Fue muy grave. No solo importa lo físico, sino también lo mental: ¿cómo está anímicamente? ¿Está listo para afrontar los duelos al 100 %?», añadió Kahn.

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  • Jamal MusialaGetty

    ¿Jamal Musiala? «Debe recuperar la forma».

    El exdirector general del Bayern aconsejó a Musiala que, quizá, se saltara el próximo torneo en Estados Unidos, México y Canadá para centrarse en recuperar su mejor nivel. «Como jugador, te preguntas: ¿el Mundial es una opción o primero debo recuperar mi forma?», afirmó Kahn.

    El exinternacional Dietmar Hamann coincide: «Ahora mismo el Mundial no es una opción para Jamal. Debe recuperar su nivel; cuando lo haga, todo irá bien. Pero el tiempo corre: solo quedan siete semanas». Todo debe salir perfecto».

    Nagelsmann anunciará la lista preliminar el 12 de mayo y deberá entregar la definitiva a la FIFA a principios de junio.

  • Mundial 2026: el calendario

    Fecha

    Ronda

    Del 11 al 27 de junio

    Fase de grupos

    Del 28 de junio al 3 de julio

    Octavos de final

    Del 4 al 7 de julio

    Octavos de final

    9–11 de julio

    Cuartos de final

    14 y 15 de julio

    Semifinales

    18 de julio

    Partido por el tercer puesto

    19 de julio

    Final

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