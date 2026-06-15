Mientras Canadá seguía el histórico debut de su selección en casa, su exlíder estaba a miles de kilómetros, en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Trudeau, quien gobernó entre 2015 y 2025, provocó indignación al asistir al partido inaugural de Estados Unidos contra Paraguay para ver a Perry.

Ante las críticas, recurrió a las redes y escribió: «A veces, las obligaciones de un novio comprensivo llaman. Pero ya sabéis a quién apoyo para que se lleve la Copa». La explicación no calmó a los seguidores canadienses, que se sintieron traicionados.







