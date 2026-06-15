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«Deberes de novio»: critican a Justin Trudeau por ir al concierto de Katy Perry con la selección de EE. UU. en vez de al histórico debut de Canadá en el Mundial
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Trudeau defiende sus «obligaciones de novio» tras las críticas recibidas
Mientras Canadá seguía el histórico debut de su selección en casa, su exlíder estaba a miles de kilómetros, en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Trudeau, quien gobernó entre 2015 y 2025, provocó indignación al asistir al partido inaugural de Estados Unidos contra Paraguay para ver a Perry.
Ante las críticas, recurrió a las redes y escribió: «A veces, las obligaciones de un novio comprensivo llaman. Pero ya sabéis a quién apoyo para que se lleve la Copa». La explicación no calmó a los seguidores canadienses, que se sintieron traicionados.
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Los aficionados tildan al ex primer ministro de «insoportable»
La reacción en X (antes Twitter) fue rápida y despiadada. Sus seguidores le acusaron de hipocresía por sus posturas cambiantes sobre la política estadounidense y el medioambiente. Un usuario le reprochó: «El año pasado pediste boicotear EE. UU. por el “gran hombre naranja malo”, y ahora te diviertes en Coachella con plástico prohibido, compras en Nueva York con tu hijo sin talento y apoyas el fútbol estadounidense. Siempre hipócrita».
Otros criticaron su forma de expresarse; un usuario lo llamó «insufrible». Incluso su uso de la palabra «novia» generó polémica: «¡Repugnante! ¡Novio a tu edad, con hijos grandes!». Trudeau tiene tres hijos con su exesposa, Sophie.
La actuación de Perry deja al público con ganas de más
Si el ex primer ministro esperaba un espectáculo memorable que justificara el viaje, se quedó con las ganas. A pesar de las más de 70 000 personas que abarrotaban las gradas de Inglewood, la actuación de Perry no cumplió las expectativas. Los fans que aguardaban un popurrí con «Firework» o «California Gurls» se decepcionaron al escuchar solo un tema poco conocido, «Wonder», de un álbum de hace dos años.
Su actuación duró apenas unos minutos y abandonó el escenario poco antes del partido. La atención se la llevó su compañero, el noruego de diez años Tius Luka, quien recibió elogios por su voz, mientras que a Perry se le criticó la falta de energía tras las presentaciones de LISA, Anitta y Tyla.
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Un romance que no deja de ser noticia
La relación entre el político canadiense y la estrella del pop estadounidense fascina desde julio de 2025. Tras conocerse en Montreal, se les ha visto en yates en Santa Bárbara y en visitas oficiales en Japón. Un fan describió la confirmación de su romance en diciembre como «el lanzamiento más alocado de la historia del mundo libre».
Aunque la selección masculina de Estados Unidos goleó a Paraguay 4-1 en el debut, la decisión de Trudeau de priorizar ese partido sobre el de Canadá generó malestar. A medida que avanza el torneo, el ex primer ministro quizá deba aparecer en las gradas del próximo encuentro de Canadá si quiere recuperar la simpatía de los aficionados.