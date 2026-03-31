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Grafica CM Nesta Milan 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

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De Zerbi ficha a Nesta para el Tottenham como su segundo entrenador

Tottenham
R. De Zerbi
A. Nesta
Fichajes

Tras su salida del Marsella, el entrenador italiano podría volver a la Premier League.

Roberto De Zerbi llama, ¿responderá Alessandro Nesta?


Tuttosport escribe que De Zerbi está intentando convencer a Nesta para que le siga a Londres como su segundo en el cuerpo técnico del Tottenham.


El exdefensa del Milan y la Lazio lleva sin trabajo desde la temporada pasada, que terminó con el descenso del Monza a la Serie B: una liga en la que anteriormente entrenó al Reggiana, al Frosinone y al Perugia, tras haber iniciado su carrera como técnico en el Miami FC de Estados Unidos una vez que colgó las botas.


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    Tras su salida del Marsella, De Zerbi había decidido no aceptar más ofertas esta temporada. Pero el Tottenham está logrando que cambie de opinión, intentando traerlo de vuelta a la Premier League tras sus dos años al frente del Brighton.


    El club londinense busca su tercer entrenador de la temporada, el cuarto en el último año. De hecho, a pesar de haber ganado la Europa League, Ange Postecoglou fue sustituido por Thomas Frank, quien a su vez fue reemplazado por Igor Tudor, que ahora deja al equipo en el cuarto puesto por la cola de la clasificación, a solo un punto de la zona de descenso.


    El Tottenham ofrece a De Zerbi un contrato de 5 años por 12 millones de libras por temporada, más un bonus a la firma y una prima en caso de mantener la categoría.


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