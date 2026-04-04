De vuelta al punto de partida... El brillante juego de Díaz con el Real Madrid se enfrenta al torbellino de Mbappé

Según el diario español «AS», Díaz ha pasado esta temporada con el Real Madrid de estar totalmente ausente a tener una presencia destacada, para volver luego a un papel de «suplente» de nuevo, en una temporada en la que el astro marroquí no ha conocido términos medios.
Señaló que Díaz pasa largos periodos en el banquillo o irrumpe en el once inicial durante varios partidos, algo que ya logró en los últimos cinco encuentros antes del parón internacional, donde aprovechó la ausencia de Mbappé para que el entrenador Arbeloa lo alineara como compañero de Vinícius Júnior en el ataque, logrando resultados destacados. pero con el regreso de Kylian, el astro marroquí tendrá que volver a «cero» a la espera de nuevas oportunidades.
Esta oportunidad podría presentarse ante el Real Mallorca, ya que Arbeloa ha planteado dudas sobre la posibilidad de dar descanso a Vinícius Júnior en una rotación limitada. El entrenador madridista ha declarado: «Viní está cansado y es algo normal, creo que no ha parado ni un solo día desde principios de 2026. Veremos cómo está el viernes antes del partido del sábado y entonces decidiremos».
El jugador marroquí es el más directamente afectado por esta decisión, ya que, si Vinícius juega, Díaz tendrá que ceder su puesto a Mbappé. No obstante, Díaz cuenta con otras opciones, ya que Arbeloa necesita reorganizar el centro del campo ante la ausencia de Valverde por sanción, una posición en la que el exjugador del City también podría adaptarse.