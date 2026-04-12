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FC St. Pauli v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

De una mentalidad única al dominio sobre sus rivales... ¿Cómo ha llegado el Bayern de Múnich a dominar el fútbol alemán?

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El equipo bávaro se sale de la norma en la Bundesliga

El Bayern de Múnich bate récords bajo el mando del belga Vincent Kompany. ¿Cómo ha logrado abrir una brecha histórica con sus rivales en la Bundesliga?

En la Bundesliga brilla, mientras varios rivales históricos cayeron en deudas y olvido.

Su dominio no es casual: combina estabilidad directiva, ingeniería financiera y una acertada política de fichajes.

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    Teoría matemática

    La fuerza moral del Bayern reside en la filosofía «Mia San Mia» (somos lo que somos), un código de conducta que exige confianza y responsabilidad colectiva.

    Además, el club impulsa un liderazgo singular: exjugadores como Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge y Franz Beckenbauer han dirigido el club con mentalidad de vestuario. Esa estabilidad permitió al club planificar a largo plazo y resolver crisis mediante debates internos constructivos, una “cultura del debate directo” que, según Rummenigge, evitó el estancamiento administrativo.

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  • Sepp Maier's 80th Birthday Special Exhibition OpeningGetty Images Sport

    Éxito financiero

    En el ámbito económico, el Bayern de Múnich destaca por su solidez financiera: en la temporada 2024/2025 ingresó 978,3 millones de euros, un récord.

    La clave fue el Allianz Arena: mientras otros clubes se endeudaban al modernizar sus estadios, el Bayern canceló en 2014, 16 años antes de lo previsto, los 340 millones de euros que debía por el suyo.

    Gracias a esta solidez, el club destina 443 millones de euros anuales a salarios, superando lo que gastan juntos Bayer Leverkusen y Leipzig.

    Estudios recientes indican que el Bayern aporta unos 4.500 millones de euros anuales a la economía de Baviera y acapara el 30 % de la cobertura mediática de la Bundesliga.

    Su masa social supera los 432 500 socios, la más grande del mundo.

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Potencia mundial

    Desde Manhattan hasta Seúl, el Bayern no se conformó con dominar a nivel local, sino que se convirtió en una marca global, con oficinas internacionales permanentes en Nueva York (en el Rockefeller Center), Shanghái y Bangkok.

    En 2025 abrió una sede en Seúl, capital de Corea del Sur, para acercarse a los 500 millones de aficionados asiáticos. Esta expansión trajo patrocinios millonarios, como los de «Deutsche Telekom» (65 millones de euros al año) y «Allianz».

    Además, el club aplica una política de “desmantelamiento de la competencia”: en la última década destinó unos 77,4 millones de euros (40 % de su gasto local) a fichar jugadores del Borussia Dortmund.

    Fichajes como los de Lewandowski, Neuer y Götze no fueron solo refuerzos, sino golpes a los proyectos de sus rivales.

    En 2026 llegó la “racionalidad económica”: se descartaron fichajes superiores a 100 millones y se apostó por la academia “Campus”, con un coste de 70 millones.

  • Luis Diaz Bayern Munich 2025-26Getty Images

    Escasez de inversiones

    La regla del 50+1 protege a los clubes de adquisiciones extranjeras, pero ha afianzado el dominio del Bayern. Sin grandes inversores, nadie puede competir comercialmente con el gigante bávaro.

    Por eso los dirigentes del Bayern piden derogar la norma en 2025, para que sus rivales puedan atraer inversiones internacionales y elevar el nivel de la Bundesliga.

    Cifras reales (2025/2026):

    Ingresos por retransmisiones: Bayern, 83,4 millones de euros; Hamburgo, 31,4 millones.

    Ingresos por taquilla: 147 millones para el Bayern, 55 para el Dortmund.

    Salarios: Harry Kane cobra 25 millones de euros al año, mientras que el límite salarial del Schalke es de solo 2,5 millones.