El Bayern de Múnich bate récords bajo el mando del belga Vincent Kompany. ¿Cómo ha logrado abrir una brecha histórica con sus rivales en la Bundesliga?

En la Bundesliga brilla, mientras varios rivales históricos cayeron en deudas y olvido.

Su dominio no es casual: combina estabilidad directiva, ingeniería financiera y una acertada política de fichajes.

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