«¡De repente, el trofeo había desaparecido!» - Vincent Kompany revela que PERDIÓ el trofeo de la Bundesliga, y el entrenador del Bayern describe las celebraciones de fin de temporada

Aunque el Bayern está acostumbrado a lucir sus trofeos, la última celebración de la Bundesliga deparó un momento de pánico para Kompany. El ex capitán del Manchester City reveló que, en medio de la emoción por la conquista del título, se le olvidó el prestigioso trofeo en casa, concretamente en su cocina.

Cuando todo volvió a la normalidad, el belga admitió la confusión en unas declaraciones a Bild: «¡De repente, el trofeo había desaparecido! Luego recordé: "Ah, está en casa, en la cocina". Ni siquiera recordaba que alguien me lo había dado la noche anterior y me había dicho: "Vinnie, tráelo mañana"».