A mediados de semana, el diario deportivo saudí Arriyadiyah informó que Al-Ittihad contactó con Eberl y ya mantuvo conversaciones para contratarlo como director deportivo. El club, uno de los más grandes del país, ganó el campeonato saudí en 2025.
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«De otro mundo»: Max Eberl, del FC Bayern, desmiente con rotundidad los rumores más jugosos
En la rueda de prensa del viernes, Eberl respondió sobre los rumores: «Pensé en contestar con una broma, pero no sabía si todos lo entenderían». Al final, soltó su chiste. «En realidad quería decir: sí, estuve en Arabia Saudí, con la selección alemana sub-18. Esa es la experiencia que viví en Arabia Saudí. Todo lo demás es de otro mundo».
El contrato de Max Eberl con el FC Bayern se extiende hasta 2027
El contrato de Eberl como director deportivo del Bayern Munich vence en 2027. Aún no se sabe qué pasará después.
«Si les gusta cómo hago mi trabajo, estoy dispuesto a quedarme más tiempo en el Bayern», declaró Eberl en DAZN. Sin embargo, el consejo de administración del club muniqués aún no ha mostrado interés en renovarle el contrato. En cambio, han circulado informes sobre una supuesta tensión con el director deportivo, Christoph Freund; la revista Kicker habló de un «matrimonio forzado».
Eberl llegó al club a principios de 2024 y ya ha conquistado dos ligas. Esta temporada podría añadir la Copa DFB, cuya final contra el VfB Stuttgart se jugará el 23 de mayo. Antes, el sábado, el Bayern cerrará la Bundesliga frente al 1. FC Köln.