«De máquina de títulos a experimento fallido»: una leyenda del fútbol inglés critica al Chelsea FC

La era BlueCo, iniciada en 2022 con la llegada del empresario multimillonario estadounidense Todd Boehly, ha sido un «fracaso total», afirma el hombre de 48 años: «Es un claro ejemplo de que se ha antepuesto la imagen a la sustancia. Al inicio de la temporada pasada escribí que el Chelsea se había vuelto el club de cantera más rico del mundo. Y es aún peor».

El grupo liderado por Boehly «convirtió una máquina de títulos en un experimento fallido», añadió. El reciente despido del entrenador Liam Rosenior es «síntoma de la mala gestión de BlueCo, que ha destruido un club exitoso».

Los Blues destituyeron al técnico de 41 años el miércoles, tras cinco derrotas ligueras consecutivas. Rosenior había reemplazado a Enzo Maresca en enero y antes dirigió al RC Estrasburgo, también propiedad de Boehly.

Según el diario inglés Mirror, el Chelsea podría pagarle una indemnización de hasta 24 millones de libras (casi 28 millones de euros). Al entrenador le quedaban seis años de contrato, con un salario anual de cuatro millones de libras.