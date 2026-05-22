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Cristiano Ronaldo Al-Nassr title GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

¡De los berrinches a las lágrimas de alegría! Así acabó Cristiano Ronaldo su sequía de títulos con el Al-Nassr

Opinion
C. Ronaldo
Al Nasr FC
1ª División
FEATURES
Al Nasr FC vs Damac FC
Damac FC
Al Hilal
Al Ahli
I. Toney
K. Benzema

La espera ha terminado: Cristiano Ronaldo por fin lo ha conseguido. Ha ganado la Liga Profesional de Arabia Saudí con el Al-Nassr. Para muchos, la noticia provocará un simple encogimiento de hombros; a otros, en cambio, les resultará amargo. Lo interesante es lo mucho que ha significado para Ronaldo levantar su primer gran trofeo con el Al-Nassr.

Es uno de los futbolistas más laureados de la historia, con cinco Balones de Oro y múltiples títulos de liga en Inglaterra, España e Italia. Sin embargo, celebró la decisiva victoria del Al-Nassr sobre el Damac el jueves por la noche como si nunca antes hubiera ganado una liga.

Sin embargo, es fácil entender por qué: el octavo título de su carrera ha sido uno de los más difíciles de conseguir.

  • TOPSHOT-FBL-KSA-NASSR-RONALDOAFP

    Una jugada muy rentable

    El fichaje de Ronaldo por un equipo de Oriente Medio en 2023 fue más que fútbol: ambos buscaban ganar dinero. Le prometieron un salario récord para que fichara por el Al-Nassr, que esperaba obtener millones con el «efecto Ronaldo».

    Como afirmó el entonces presidente del club, Musalli Al-Muammar, su llegada sería «comercialmente rentable».

    Sin embargo, Al-Nassr pertenece al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF), que respaldó el fichaje para que Ronaldo fuera la cara de un proyecto que busca cambiar la imagen del país, diversificar su economía y modernizar sus infraestructuras.

    Ronaldo cumplió: marcó goles y elogió al país. Su llegada y los millonarios salarios atrajeron a otros cracks a la entonces desconocida SPL.

    El único problema para Ronaldo era que, pese a seguir marcando goles, no conseguía títulos. Y eso sí que era un problema.

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  • FBL-KSA-NASSR-RAEDAFP

    Figura frustrada

    Se puede decir lo que se quiera de Ronaldo, pero su voluntad de ganar es incuestionable. Es el jugador más profesional de la historia del fútbol. Su dedicación y su riguroso régimen de entrenamiento son legendarios.

    Aunque impresionó a su nueva plantilla con su ética de trabajo —como ya hiciera en Manchester, Madrid y Turín— y marcó numerosos goles en una liga de menor nivel, no conquistó ningún título importante. Y eso le dolió.

    En la recta final del título de la SPL 2022-23, su frustración creció. En un mes lo vimos lanzar el balón con rabia (con el Al-Nassr 2-0 arriba), patalear una botella, reclamar a su banquillo, protestar una decisión, empujar a un auxiliar rival que pedía un selfi, rechazar cambiar camisetas y derribar a un rival con una llave de lucha.

    Lo más recordado fue el gesto obsceno a la afición del Al-Hilal —que lo había provocado con cánticos de Messi— tras perder 2-0 el 18 de abril en el Estadio Internacional Rey Fahd, lo que llevó a algunos seguidores de la SPL a pedir su expulsión.


  • «Este capítulo ha terminado...»

    Se mencionaron varias razones para explicar el malestar de Ronaldo, incluidos rumores de que su pareja, Georgina Rodríguez, no se adaptaba a Arabia Saudí y que su relación estaba en crisis.

    En realidad, Ronaldo no estaba contento con Rudi García. Cuando el portugués llegó a Riad, el Al-Nassr lideraba la liga bajo la dirección del exentrenador de la Roma. Sin embargo, Ronaldo no confiaba en las tácticas de García y, según se informa, impulsó su despido en abril de 2023.

    Los siguientes técnicos, Luis Castro y Stefano Pioli, tampoco mejoraron el rendimiento del equipo, lo que generó dudas sobre la renovación de Ronaldo, cuyo contrato vencía en 2025.

    Se especuló con su pase al Al-Hilal, también propiedad del PIF, para jugar el Mundial de Clubes del verano pasado en Estados Unidos.

    Tras quedar fuera de la Liga de Campeones de Asia, Ronaldo publicó: «El capítulo ha terminado».

    Un mes después anunció su continuidad: «La misma pasión, el mismo sueño», publicó en Instagram tras firmar el contrato más lucrativo de la historia del deporte. «Hagamos historia juntos».

    Ahora lo han logrado, en parte gracias a la llegada de dos compatriotas de primer nivel.


  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Jesús y «los Fab Four»

    Jorge Jesus fue clave para que Ronaldo no ganara la Liga Profesional Saudí 2023-24: el técnico portugués llevó al Al-Hilal a un récord de 100 puntos sin perder ningún partido.

    Al año siguiente, tras la salida de Jesús del Al-Hilal, el Al-Nassr lo fichó un mes después.

    El técnico admitió que la permanencia de Ronaldo fue clave para su llegada, pues deseaba quedarse en Riad.

    Además, el ambicioso plan de fichajes del club, que cumplió su promesa de reforzar la plantilla para la temporada 2025-26 con las incorporaciones de Kingsley Coman y João Félix, completó una delantera que ya contaba con Ronaldo y Sadio Mané.

    Con su propio “Fab Four”, el Al-Nassr de Jesús arrancó la temporada ganando los primeros 10 partidos.

    «Todos somos jugadores de calidad y, al jugar los cuatro juntos y llevarnos bien, las cosas salen», declaró Félix, que acabó la temporada con 20 goles y 13 asistencias —mejor marca de la liga—, a la web oficial de la SPL.

    «Es bueno que estemos juntos: si a uno le va mal, los demás responden y el equipo gana».

    «Cuando los cuatro estamos en forma, somos imparables en Arabia Saudí».

    Sin embargo, a finales de año el equipo perdió 10 puntos en cuatro partidos sin ganar.

  • Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Ronaldo se declara en huelga

    Tras el bajón del Al-Nassr, Ronaldo esperaba fichajes en invierno. Jesús lo compartía, pero el técnico conocía las restricciones presupuestarias.

    Sin embargo, su rival por el título, el Al-Hilal, no tenía esas limitaciones y fichó a Karim Benzema, procedente del Al-Ittihad. Ese movimiento sorpresa, dicen, enfureció a Ronaldo, quien consideró que algunos clubes propiedad del PIF eran más privilegiados. En consecuencia, el capitán del Al-Nassr se declaró en huelga y se negó a jugar dos partidos consecutivos de la SPL, ante el Al-Riyadh y el Al-Ittihad.

    La Liga Profesional Saudí respondió que todos los clubes actúan de forma independiente bajo las mismas reglas.

    «Cada club tiene su propia junta directiva, ejecutivos y responsables deportivos, y toma sus decisiones de fichajes y gastos dentro de un marco financiero que garantiza la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Ese marco se aplica a todos por igual.

    Cristiano se ha comprometido con Al Nassr desde su llegada y ha contribuido a su crecimiento, pero ningún jugador, por destacado que sea, puede influir en decisiones fuera de su club.

    La reciente actividad de fichajes lo demuestra: un club se reforzó de una forma concreta y otro optó por un enfoque distinto; decisiones tomadas dentro de los parámetros financieros aprobados.

    «La competitividad de la liga habla por sí sola. Con pocos puntos de diferencia entre los cuatro primeros, la lucha por el título sigue viva. Ese equilibrio demuestra que el sistema funciona».

    No está claro si esta declaración influyó en su regreso. Nunca explicó por qué terminó su protesta el 14 de febrero ni por qué la inició.

    Lo relevante era que había regresado, pues su ausencia fue un desastre de relaciones públicas para la SPL, pero el fin del boicot no significó el fin de la polémica en torno a Ronaldo.

  • «¿A quién estamos persiguiendo?»

    Mientras el Al-Nassr luchaba por el título, algunos rivales se quejaron de un supuesto trato de favor arbitral hacia el líder.

    Tras el 1-1 del Al-Ahli, tercero, ante Al-Fayha el 7 de abril, Ivan Toney denunció dos penaltis “claros” no pitados a su equipo. Al ser preguntado quién se beneficiaba de esas decisiones en contra del Al-Ahli, el máximo goleador de la SPL respondió: «Sabemos quién. ¿A quién estamos persiguiendo? Puedo entrar en detalles, aunque me meta en problemas, pero soy un hombre que dice las cosas como son».

    Esa misma noche publicó en redes: «Está claro qué es lo que está influyendo aquí». Su compañero Galeno fue más directo y afirmó que la SPL debería «entregar el trofeo ahora mismo» al Al-Nassr. «Quieren sacarnos del campeonato a toda costa y entregar el trofeo a un solo jugador. Es una falta total de respeto hacia nuestro club».

    Ronaldo, obviamente, no se dejó impresionar por las acusaciones bastante descaradas de que los árbitros tenían órdenes de regalar la liga a su jugador más importante.

    «Fui el primero en llegar a la liga y los demás vienen aquí por mí, así que deberían respetar la liga, el proyecto y a los árbitros, porque a veces fallan, pero son humanos», declaró Ronaldo a su excompañero del United, Rio Ferdinand.

    «Por eso, creo que la SPL debería celebrar una gran reunión y establecer algunas normas. Si no, no creo que la liga vaya a seguir creciendo en los próximos años».

    Ronaldo insistió en que, en realidad, es Al-Nassr —y no Al-Ahli ni ningún otro rival— quien sufre interferencias externas.

    «Sabemos que debemos esforzarnos más en la cancha porque otros clubes tienen influencia fuera de ella. Esa es la verdad», afirmó.

    «Pero no quiero hablar de eso ahora. Lo haré al final de la temporada, porque he estado callado muchas semanas».

  • TOPSHOT-FBL-KSA-AFC-CHAMPIONS LEAGUE-AL-NASSR-GAMBA OSAKA-FINALAFP

    ¿Te estás viniendo abajo por la presión?

    Como era de esperar, Ronaldo respondió a las acusaciones del Al-Ahli marcando en la decisiva victoria 2-0 sobre Toney y compañía a finales de abril. Sin embargo, una sorpresiva derrota 3-1 ante el Al-Qadsiah de Brendan Rodgers permitió al Al-Hilal acercarse al líder y forjó un duelo que podría haber definido el título contra el Al-Nassr la semana pasada.

    La victoria les habría dado una ventaja insuperable y estaban a unos segundos del título cuando un autogol del portero Bento otorgó el empate al Al-Hilal. Ronaldo, ya sustituido, esbozó una sonrisa amarga, mientras los hinchas del Al-Nassr temían desperdiciar otra corona.

    Como explica el subdirector editorial de GOALArabia, Haytham Elhalmoush: «Nadie creía que el Al-Nassr fuera a ganar. Tenían la misma fama que el Inter, el Atlético de Madrid o el Arsenal antes de sus títulos: un gran equipo con muchos aficionados, pero acostumbrado a fallar en el último paso de la Liga Profesional Saudí. Muchos creyeron que su fichaje lo cambiaría todo, pero no fue así.

    No habían ganado la liga, la copa ni la Liga de Campeones de Asia, pese a contar con Ronaldo, Sadio Mané, Marcelo Brozović y otros fichajes de renombre, además de buenos jugadores saudíes. Todo se redujo al carácter del equipo: no soportó la presión en la recta final».

    La sensación de que Al-Nassr volvería a ceder ante la presión se intensificó tras perder contra Gamba Osaka en la final de la Liga de Campeones de la AFC 2 el sábado pasado.

    Al terminar el encuentro, un serio Ronaldo, de 41 años, se marchó directo al túnel en vez de recoger su medalla de subcampeón. Tras varios meses en el club, aún no había logrado cambiar la imagen de Al-Nassr como el gran “fracasado” del fútbol saudí.

  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ya está hecho

    En un ambiente de alta tensión y escrutinio, el Al-Nassr saltó al campo el jueves por la noche para disputar su último partido de la temporada de la SPL contra el Damac. Una vez más, los locales sabían que la victoria les aseguraría el título y, esta vez, lograron el objetivo.

    Mané abrió el marcador tras un córner, Coman amplió la ventaja con un disparo desde el borde del área, el rival acortó distancias de penalti, pero Ronaldo, como era de esperar, se adueñó del partido.

    El luso marcó el 3-1 con un centro-chut que se coló entre varios jugadores y luego sentenció el partido y el título con un remate a bocajarro a nueve minutos del final.

    Tras el segundo tanto, Ronaldo se emocionó: sabía que, por fin, había cumplido su misión, aunque tarde. Más de tres años después de su llegada, estaba a punto de un trofeo “importante” y se derrumbó al salir ovacionado poco antes del final.

    Muchos se sorprendieron por sus lágrimas, pues aunque el título de la SPL quizá no pesara mucho en el fútbol global, para él lo era todo.

    «La gente discutía si a Ronaldo le importaba de verdad el Al-Nassr y su legado en Arabia Saudí o solo se preocupaba por sí mismo y por el dinero», señala Elhalmoush. «Pero ya le habíamos visto llorar tras derrotas en partidos importantes porque parece que realmente le gusta el club y la afición. Se ha involucrado aún más de lo que esperábamos, ahora es copropietario del equipo e incluso disfruta de la cultura saudí.

    Por supuesto, persigue objetivos personales, como llegar a los 1000 goles o jugar de forma profesional con su hijo, meta que está cerca de cumplirse, pues Cristiano Junior podría incorporarse al Al-Nassr este verano. Además, sentía la presión de liderar la revolución futbolística saudí.

    «Pero para él era importante a nivel personal. Sí, el dinero es fantástico, su estilo de vida es fantástico y todo gira en torno a él, pero, al fin y al cabo, es un tipo increíblemente competitivo, un gran profesional que solo quiere ganar.

    Por eso muchos aficionados neutrales le apoyaban: se lo merecía por la pasión y el compromiso que mostró con una liga que, antes de su llegada, estaba muy por debajo de su nivel. Aunque no seas fan suyo, verle llorar después del partido lo dice todo.