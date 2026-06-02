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Mexico squad GFX GOAL

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De la sexta Copa del Mundo de Guillermo Ochoa al desaire a la estrella del Inter Miami, Germán Berterame: ganadores y perdedores tras la convocatoria de México

Winners & losers
FEATURES
Analysis
World Cup
Raúl Jiménez
G. Mora
G. Berterame

La convocatoria de Javier Aguirre para la selección mexicana combina historia, confianza y riesgo, con Guillermo Ochoa en busca de su sexta participación en un Mundial y Germán Berterame fuera de la lista a pesar de su esfuerzo de última hora.

Ya está aquí la convocatoria de México para el Mundial, y la lista definitiva de Javier «Vasco» Aguirre refleja la confianza en los jugadores y su estado de forma.

El Tri lo hizo oficial el domingo por la noche con un video en redes sociales narrado por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, que añadió un toque nostálgico. Los 26 nombres ya están elegidos y la presión también.

México inaugurará el Mundial en casa el 11 de junio, y Aguirre apostó por experiencia, jugadores en recuperación y jóvenes con futuro.



Guillermo Ochoa, a punto de ser uno de los tres jugadores con seis Mundiales, lidera un grupo con historia, riesgo y talento joven. Aguirre admitió que no todos llegan en el mismo momento físico, pero insistió en que este es el mejor grupo posible.

«Llevo 20 meses con el equipo y, en mi opinión, este es el mejor que hemos encontrado», afirmó. «No todos están en el mismo momento físico, pero aún tenemos días para afinar detalles y llegar listos el 11».

Doce futbolistas repiten de 2022, pero también entran Gilberto Mora, Armando “La Hormiga” González, Obed Vargas, Brian Gutiérrez y Mateo Chávez, señal de que este plantel mira más allá de Qatar.

GOAL analiza los ganadores y los perdedores tras la publicación de la convocatoria de El Tri...

  • Santi Gimenez, MexicoGetty

    GANADOR: Santiago Giménez

    Para Santiago Giménez, este Mundial es más que un debut: es la ocasión de recuperar protagonismo.

    El delantero del AC Milan llega tras una temporada difícil, marcada por lesiones y falta de ritmo: solo marcó un gol y dio tres asistencias en 18 partidos, y lleva nueve meses sin anotar. Su último tanto fue el 23 de septiembre de 2025, en el 3-0 al Lecce.

    Cualquier otro delantero estaría en una situación vulnerable, pero el entrenador Aguirre lo mantuvo en el grupo.

    El propio Giménez reconoce que la campaña fue engañosa por las lesiones, aunque asume las cifras.

    «Ha sido una temporada un poco engañosa por la lesión. No estaba al 100 %, pero las cifras están ahí y creo que ha sido una mala temporada», afirmó.

    Su convocatoria demuestra que su potencial aún pesa. México carece de un nueve ideal, pero tiene variantes: Raúl Jiménez suma goles y experiencia en la Premier; González llega tras un sólido Clausura 2026 con Chivas; Guillermo Martínez se coló al final. Aun en sequía, Giménez conserva su pedigrí europeo.

    «Los delanteros que están aquí son increíbles, y qué mejor para Vasco que tener opciones entre las que elegir», dijo Jiménez. «En otros procesos quizá no había tantas opciones, y ahora las hay».

    Para Giménez, el Mundial es el escenario ideal para dejar atrás una temporada frustrante en el club.

    • Anuncios
  • German Berterame, MexicoGetty

    PERDEDOR: German Berterame

    German Berterame hizo casi todo lo que un delantero puede hacer para dar la sorpresa en el último momento. Aun así, no fue suficiente.

    El delantero del Inter Miami participó en la recta final del proceso mundialista de México y, durante un tiempo, pareció candidato a un lugar entre los delanteros centro de Aguirre. Su reciente rendimiento en la MLS reforzó sus opciones: marcó siete goles y sumó tres asistencias en 15 partidos, solo por detrás de Lionel Messi.

    Por eso su ausencia será un duro golpe.

    Cuando estaba en racha, Aguirre cambió de rumbo y optó por Jiménez, González, Giménez y Martínez, dejando a Berterame fuera pese a sus buenos números.

    Las matemáticas de la convocatoria son crueles: Berterame no era un outsider, estaba en el proceso, rendía y su conexión con Luis Suárez le dio impulso en el momento perfecto. Pero Aguirre valoró otro perfil y el repunte final de Martínez cambió la ecuación.

    Para Berterame, el momento no podía ser peor: no se quedó fuera por desaparecer, sino justo cuando brillaba.

  • Luis Chavez, MexicoGetty

    GANADOR: Luis Chávez

    En un principio, Luis Chávez parecía fuera por los rigurosos criterios físicos de Aguirre, pero al final entró en la lista.

    Su presencia es clave: aporta control en el medio, centros con la izquierda y peligro a balón parado. Muchos lo recuerdan como el mejor mexicano en el Mundial 2022, gracias a su gol de falta ante Arabia Saudí, uno de los pocos momentos positivos de México en Catar.

    Sin embargo, su camino reciente no ha sido fácil: al igual que Edson Álvarez, César Huerta y Alexis Vega, ha sufrido lesiones mientras Aguirre insistía en que México no era un centro de rehabilitación. Tras el amistoso del 31 de marzo contra Bélgica, el técnico fue claro.

    «Nadie vendrá si no está al 100 %», afirmó. «Puede gustarte o no su estilo, pero al 100 % significa jugar, participar o entrenar. Pienso en quienes hacen que el equipo juegue».

    Chávez superó ese listón.

    Su actuación ante Australia lo confirmó: fue uno de los más activos y mostró por qué Aguirre lo valora. En un torneo donde los duelos se definen por detalles, su pierna izquierda no es un lujo.

    Ya no brilla como tras Catar, pero su convocatoria muestra que Aguirre confía en su estabilidad y en su peligro a balón parado.

  • Mexico v Honduras - Gold Cup 2025: SemifinalGetty Images Sport

    PERDEDOR: Marcel Ruiz

    La ausencia de Marcel Ruiz es una de las más dolorosas, pues se debe a un sacrificio reciente.

    El centrocampista del Toluca retrasó una operación de rodilla para mantener vivo su sueño de jugar el Mundial. Además, siguió brillando con su club: lideró al Toluca hacia el título de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026.

    Sin embargo, nunca llegó la convocatoria definitiva.

    Antes del duelo contra Australia, Aguirre admitió que el tema se había manejado de manera privada y médica.

    «Es difícil, podríamos pasar todo el día hablando de jugadores lesionados», dijo Aguirre. «Con Marcel, hablé en privado y él me ha expresado su punto de vista. No le daremos más vueltas. Estamos tratando ese tema con los médicos. Enviamos una delegación con él y ellos concluyeron el asunto».

    Pese a su trayectoria con Aguirre y a su buen nivel en Toluca, su estado físico quizá le jugó en contra en una lista ya afectada por otras lesiones.

    El centrocampista del Toluca lo dio todo para llegar al Mundial, pero Aguirre no amplió la convocatoria por él.

  • Mexico v Saudi Arabia - Gold Cup 2025: QuarterfinalGetty Images Sport

    GANADOR: Movimiento juvenil

    Esta convocatoria no solo mira al presente; también permite a México vislumbrar el próximo ciclo.

    Gilberto Mora lo ejemplifica: con 17 años, el centrocampista de Tijuana es el más joven de la plantilla de Aguirre y, de jugar, sería el mexicano más joven en un Mundial. Su presencia no es decorativa: ya mostró que puede aportar creatividad al ataque y darle a El Tri un toque distinto entre líneas.

    No es el único.

    La Hormiga González llega tras anotar 12 goles en el Clausura 2026 con Chivas, una campaña que lo metió en la conversación de los delanteros justo a tiempo. Vargas aporta al medio campo un perfil moderno y una pieza a largo plazo en torno a la cual construir. Gutiérrez añade otra opción creativa. Chávez ofrece a Aguirre una pieza defensiva más joven en una zaga que, de otro modo, se apoya en gran medida en la confianza y la experiencia.

    Raúl “Tala” Rangel, de 26 años, no es un juvenil, pero para un portero apenas inicia su camino internacional. Ochoa recuerda que en esa posición la carrera puede ser larga. Si Rangel aprovecha esta etapa, México podría encontrar a su guardameta para 2026 y más allá.

    Este grupo, entonces, equilibra experiencia y futuro.

  • FBL-FRIENDLY-MEX-ECUAFP

    PERDEDOR: Falta profundidad en la defensa

    A pesar del equilibrio general de la plantilla, la defensa sigue pareciendo débil.

    Aguirre incluyó solo seis defensas puros en su lista de 26: Israel Reyes, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo y Chávez, el grupo más reducido del plantel.

    Hay parches, pero no son ideales: Álvarez puede bajar a la defensa, Luis Romo aporta versatilidad y Erik Lira puede retrasar su posición. Todas estas opciones forzaría a México a jugar con tres centrales.

    Ahí radica la importancia de Vásquez: es el central zurdo más fiable de México y uno de los pocos defensas con experiencia regular en Europa. Si está en plenitud, el sistema funciona; si no, el panorama se complica.

    Everardo López, joven zaguero de Toluca, ya sumó minutos con Aguirre pero se consideró que aún no está listo para la Copa. Las últimas plazas se asignaron a otros jugadores.

    Esa decisión puede entenderse, pero deja a México en una situación vulnerable: el técnico priorizó experiencia, versatilidad y profundidad en la media, y ahora El Tri afrontará el Mundial en casa sin un recambio natural zurdo para uno de sus centrales clave.