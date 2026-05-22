Los Spurs han invertido fuerte en los últimos mercados, pero con pocos resultados. Varios jugadores no han recuperado su mejor nivel, lo que ha afectado su posición en la Premier League.

Ange Postecoglou logró la ansiada Europa League en 2025, rompiendo 17 años sin títulos, pero ese éxito solo tapó grietas.

Tras acabar 17.º la pasada campaña, el descenso a Championship es una amenaza real. Aun así, su futuro depende del último partido contra el Everton y, de momento, se mantienen a flote.

Si Roberto De Zerbi logra la remontada y mantiene al equipo en Primera, podrán planear el futuro. Su rival, el United, mostró lo posible al saltar del puesto 15 al 3 en un año y devolver la Champions a Old Trafford.