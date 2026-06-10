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YOUSSOUFA MOUKOKO Getty Images
Daniel Buse

Traducido por

De la “hoya” a héroe de los playoffs: el turbulento año de Youssoufa Moukoko tras dejar el BVB

Superleague
FC Copenhague
FEATURES
Y. Moukoko
Borussia Dortmund
Bundesliga

Youssoufa Moukoko ya no muestra el nivel que tenía en las categorías inferiores y en la selección alemana, pero en Dinamarca ha tenido motivos para celebrar.

Esta semana arranca el Mundial 2026, sucediendo oficialmente al de 2022. Hace solo tres años y medio, la selección alemana quedó eliminada en Catar tras la fase de grupos. Entonces dirigía Hansi Flick; antes del torneo se debatieron sin fin el brazalete arcoíris y la derrota ante Japón, y después llegó un documental vergonzoso para el técnico de la DFB con un vídeo motivacional de «gansos grises». 

Además, Alemania presentó al jugador más joven de su historia en un Mundial: Youssoufa Moukoko. Poco después de cumplir 18 años, el entonces jugador del Borussia Dortmund disputó unos minutos. Ahora, su debut mundialista y el revuelo mediático parecen pertenecer a otro tiempo. En su actual club danés cerró una temporada complicada con un logro personal. 

  • En el último partido de la temporada, Youssoufa Moukoko clasificó al FC Copenhague para las copas de Europa con un gol en la prórroga del derbi ante el Bröndby: una chilena desde cinco metros que puso el 2-1. 

    Moukoko, poco activo en redes, compartió el momento con orgullo. En el descuento marcó el 3-1 que envió al Copenhague a la segunda ronda preliminar de la Conference League, gracias al peculiar formato de la Superliga danesa. 

    El FCK había vivido una temporada irregular y Moukoko tardó en adaptarse. El club, vigente campeón del doblete, esperaba mejorar con el delantero alemán, fichaje de cinco millones de euros, el tercero más caro de su historia. 

    Tras la fase regular, los doce equipos se dividen en fase de campeones y de descenso; el FCK, séptimo, entró por primera vez en la segunda, al ganar solo ocho de 22 partidos. Moukoko participó en 18 encuentros y marcó solo tres goles, cifra lejana a la esperada por un fichaje estrella. 

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  • YOUSSOUFA MOUKOKO Getty Images

    Youssoufa Moukoko: «Jugué mal»

    «Sé que ese no es mi nivel», declaró Moukoko en otoño a la revista *kicker*, cuando la prensa sensacionalista danesa ya lo calificaba de «fichaje fallido por excelencia». Sin embargo, cuál es exactamente su nivel sigue siendo una incógnita en el caso de este delantero. 

    En las categorías inferiores arrasó en el BVB, y todos vieron en él a una futura estrella mundial. Sin embargo, el salto al profesionalismo fue duro: perdió la ventaja de velocidad y su olfato goleador ya no le daba tantos tantos como antes. «Mi cuerpo aún no estaba preparado para el fútbol profesional», admitió Moukoko, quien además sufrió lesiones que le frenaron con regularidad. 

    Cuando estaba en forma, el Dortmund le daba minutos, pero no logró imponerse a jugadores como Donyell Malen, Sebastien Haller, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug, Maximilian Beier o Serhou Guirassy. Cedido al Niza en la 2024/25, buscaba más minutos y confianza, pero el plan fracasó. 

    Desde principios de febrero hasta el final de la temporada quedó completamente marginado, pues nunca logró convencer. «Jugué mal, hay que decirlo así», reconoció. Sorprendentemente, sacó un balance muy positivo de su año en la Costa Azul: «El Niza fue lo mejor que me podía haber pasado». He aprendido paciencia y a analizarme con honestidad”, añadió. 

  • YOUSSOUFA MOUKOKO Getty Images

    El Copenhague se queda fuera de la fase final: «Esto es un infierno»

    Rápidamente quedó claro que el Niza no quería fichar definitivamente al jugador cedido por el BVB. Como en Dortmund tampoco veía oportunidades, Moukoko presionó para marcharse. Aunque el FC Copenhague no era el club de sus sueños, en la Superliga danesa Moukoko podría volver a brillar como en la cantera, pensaban los responsables del FCK. 

    Al principio no funcionó, pero no fue solo culpa de Moukoko: todo el equipo iba mal. «Es vergonzoso, un día negro para nosotros», admitió el técnico Jacob Neestrup tras confirmar la ronda de descenso. 

    «Me avergüenzo profundamente. Esto es un infierno», añadió Thomas Delaney, también exbético. En ese contexto, Moukoko, muy criticado por las expectativas generadas, empezó a cumplir. 

  • El FCK no había jugado tan mal en 26 años, y aun así está en la Copa de Europa.

    En la ronda de descenso, el jugador de 21 años marcó seis goles en seis partidos y llevó al Copenhague a la primera posición, evitando el descenso con comodidad. Aunque el séptimo lugar en la clasificación final fue el peor resultado del FCK en 26 años, al ganar la ronda de descenso el equipo conservó la opción de jugar en Europa gracias al formato de la Superliga. En el derbi de la fase de play-off ante el Bröndby, Moukoko marcó dos goles y se erigió en héroe del partido. 

    «Sé que voy a ayudar a este equipo», aseguraba Moukoko en otoño de 2025, y lo confirmó en mayo. Tiene contrato con el FC Copenhague hasta 2030; los rumores de salida del invierno ya quedaron atrás, igual que su récord como el alemán más joven en un Mundial. 

  • La temporada 2025/26 de Youssoufa Moukoko

    Partidos: 41
    Minutos jugados: 2015
    Minutos por partido: 49
    Goles: 18
    Asistencias: 3
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