Arteta parece capaz de cumplir con ese cometido, tras haber aprendido de algunos de los mejores del sector. Preguntado por si puede ver similitudes entre la forma en que Arteta construye un equipo y los procesos por los que en su día pasaron Wenger y Guardiola, Stack, hablando por cortesía de trygge norske casino, dijo a GOAL: «Sí, de vez en cuando. Diría que, después de haber trabajado con Arsene, obviamente, y de hecho he entrenado contra Mikel Arteta.

«Fui entrenador del primer equipo de un Watford en la Premier League junto a Hayden Mullins y tuvimos que ir al Emirates durante la COVID y ganar para tener opciones de salvarnos. Perdimos 3-2 ese día. Así que tuvimos una pequeña visión desde dentro de él, por así decirlo, estudiamos la forma en que organiza a sus equipos y esas cosas.

«Es un entrenador excelente. Absolutamente. Es brillante. Creo que una cosa que destaca para mí es la forma en que ha construido relaciones con los jugadores, la forma en que ha mejorado a los jugadores. Pero tampoco lo veo como alguien que se ande con contemplaciones. Creo que, si la gente empieza a alterar la dinámica del grupo, el camino y la alineación dentro del grupo, será muy estricto con eso. Creo que los apartará y que hará cambios. No lo veo como alguien que tenga miedo de tomar grandes decisiones. Y eso me gusta de él, de verdad. Similar a Arsene, para ser justos. Arsene era un poco igual.

«Pero creo que hay que fijarse en cuántos partidos se juegan ahora. Rotábamos un poco la plantilla cuando yo estaba allí, pero en líneas generales, en cada gran partido, en cada partido que había que ganar, pensabas en unos 13 jugadores para empezar un partido de la Premier League. Ahora eso cambia bastante con los laterales, los jugadores de banda, los centrocampistas. Arriba cambiaba, Thierry Henry y Dennis Bergkamp, eso era todo. Iban a jugar semana tras semana, punto. Creo que eso ha cambiado un poco ahora, con jugadores a los que se da descanso y cosas así.

«Solo cambiábamos realmente el equipo, ya fuera para las primeras fases de la FA Cup o de la League Cup, por ejemplo. Si nos habíamos clasificado para la Champions League y era el último partido de la fase de grupos, entonces hacíamos cambios. Pero, en líneas generales, creo que los clubes tienen plantillas más amplias. Pueden rotarlas más de lo que podíamos hacerlo nosotros cuando yo jugaba».