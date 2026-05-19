Según estas informaciones, Nagelsmann, que anunciará su lista el jueves, ya le comunicó por teléfono a Füllkrug su decisión. A pesar de una temporada floja, el jugador de 33 años mantuvo hasta el último momento la esperanza de subir al tren del Mundial, pues el seleccionador alemán planeaba llevar a un delantero con buen juego de cabeza como él.

Sin embargo, su mal rendimiento reciente en el club habría motivado la decisión del técnico. Tras una primera mitad de temporada marcada por las lesiones en el West Ham, fue cedido al Milan en enero con la esperanza de ganarse un puesto para el Mundial. Sin embargo, el plan fracasó: no se hizo con la titularidad y, en 19 partidos en la Serie A, solo marcó un gol.

Convocado a última hora, debutó con Alemania a los 29 años, justo antes del Mundial 2022, y fue uno de los pocos brillos en la eliminación de Catar. Con diez goles en sus primeros doce partidos internacionales, se convirtió en una gran esperanza de la delantera alemana y fue uno de los favoritos de la afición en la Eurocopa 2024, donde marcó dos goles en cinco partidos como suplente.

Desde entonces solo ha jugado tres veces más y su último gol data de septiembre de 2024, en la victoria 5-0 sobre Hungría en la Liga de Naciones. En la fase de clasificación para el Mundial, una lesión le impidió jugar, y por bajo rendimiento Nagelsmann ya lo había dejado fuera de los amistosos contra Suiza (4-3) y Ghana (2-1) en marzo.