Bartomeu, quien lideró el Camp Nou de 2014 a 2020, reveló a ESPN Deportes: «Vinicius Junior nos interesaba».
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«De hecho, hubo un acuerdo preliminar»: el FC Barcelona estuvo a punto de arrebatarle una superestrella al Real Madrid
Las negociaciones estaban muy avanzadas; parecía que el contrato ya estaba firmado: «Hemos hablado con su familia y sus representantes; había un acuerdo preliminar».
Sin embargo, Bartomeu admitió: «Es posible que el Madrid haya hecho una oferta mejor que la del Barça y se haya llevado a Vinicius».
El Real Madrid anunció el fichaje en mayo de 2017 por unos 45 millones de euros. Vinicius, que aún era menor de edad, se incorporó oficialmente en julio de 2018.
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Vinicius Jr. con el Real Madrid: 127 goles, 100 asistencias
En ocho temporadas con el Real Madrid, Vinicius Jr. ha marcado 127 goles y dado 100 asistencias en 372 partidos.
Que esta marca se dé justo ahora añade más picante al próximo Clásico. Hansi Flick y su equipo solo necesitan un empate para que la ventaja de once puntos sobre el Real sea insuperable a falta de tres jornadas.
Caos en el Real Madrid
En el Real Madrid la situación es tensa antes del duelo contra su rival. Los incidentes en el equipo blanco se han multiplicado últimamente. Según un reportaje de Miguel Latigo Serrano en Onda Cero, Antonio Rüdiger se habría enfrentado al lateral Álvaro Carreras e incluso le habría dado una bofetada. Sin embargo, esto no es cierto, según ha sabido SPOX de fuentes cercanas al jugador.
Hubo una discusión con un compañero, pero sin llegar a las manos y en febrero, no en abril. Rüdiger lo calificó de episodio aislado ya zanjado en Instagram.
Además, según L'Équipe, varios compañeros se quejan de la actitud de Kylian Mbappé.
Además, Fede Valverde y Aurélien Tchouameni protagonizaron una fuerte discusión que acabó con el uruguayo en el hospital por un traumatismo craneoencefálico. El club les multó con 500 000 euros a cada uno.