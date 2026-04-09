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Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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De Egipto a Arabia Saudí... ¿Ha acabado el arbitraje con el sueño del Al Ahly en la liga?

FEATURES
Al Ahli
1ª División
Al Ahly SC vs Smouha SC
Al Ahly SC
Smouha SC
Premier League
Arabia Saudita
Egipto

Ambos equipos están en una situación muy similar en las últimas horas.

En 48 horas llenas de emoción, los aficionados árabes, sobre todo en Egipto y Arabia Saudí, han seguido una reñida lucha por el título de liga y giros inesperados en los partidos.

Sin embargo, el momento más destacado fue para el Al Ahly, que igualó de forma emocionante tanto en la Liga del Nilo como en la Liga Roshen.

  • Un nuevo tropiezo

    El martes, el Al Ahly empató 1-1 con el Ceramica Cleopatra en la primera jornada de la fase final de la Liga egipcia.

    Es el segundo tropiezo consecutivo del Al Ahly en la Liga egipcia, tras perder 1-2 contra Tala'a El-Gaish en la última jornada de la fase regular.

    Además, el “Gigante Rojo” prolongó su mala racha tras caer eliminado en cuartos de la Liga de Campeones de África ante el tunecino Taraji por un global de 2-4.

    Menos de 24 horas después, el Al Ahly saudí empató 1-1 con Al-Fayha en la jornada 29 de la Liga Saudí.

    Es el segundo tropiezo en sus últimos tres partidos ligueros, tras caer ante Al-Qadisiyah en la jornada 26.

    Además, el Al-Ahli prolongó su mala racha tras caer eliminado en semifinales de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas: empató 1-1 con Al-Hilal y perdió en los penaltis.

    • Anuncios

  • Decisiones arbitrales polémicas

    El Al Ahly sufrió en las ligas egipcia y saudí por decisiones arbitrales polémicas en el tiempo de descuento.

    En Egipto, el balón tocó la mano de Ahmed Hani, lateral del Ceramica Cleopatra, en el descuento, pero el árbitro Mahmoud Wafa no pitó penalti.

    Tras la revisión del VAR con Mahmoud Ashour, Wafa mantuvo su decisión y el partido acabó 1-1.

    Escena que se repitió en la liga saudí: el balón tocó la mano de Villanueva, defensa del Al-Fayha, al intentar despejar un centro de Chris Smalling, y el árbitro Mohamed Al-Sama’il también rechazó señalar penalti.

    Tras la presión de los jugadores del Al-Ahli, Al-Samael revisó de nuevo el VAR y mantuvo su decisión.

    Además, los jugadores del Al-Ahli reclamaron dos penaltis anteriores que Al-Samael también rechazó.

  • Un sueño lejano

    Los tropiezos complican el título del Al Ahly en Egipto y Arabia Saudí.

    Con 41 puntos, el Al Ahly es tercero, a cinco del líder Zamalek y a dos del Pyramids, que tiene un partido menos.

    El título egipcio se le escapa, pues debe ganar todo lo que le queda y esperar tropiezos rivales en las cinco jornadas finales.

    Situación similar vive el Al-Ahli de Yeda, con 66 puntos y tercero en la Liga Saudí, a 4 del líder Al-Nassr (que tiene un partido menos) y a 2 del segundo, Al-Hilal.

    Al igual que el Al Ahly egipcio, el «Al Raqi» ya no depende de sí mismo: debe ganar todo y esperar tropiezos rivales en las seis jornadas restantes.

  • Declaración contundente

    La compleja situación de ambos equipos ha llevado a sus directivas a emitir un comunicado conjunto en el que critican los errores arbitrales y piden una investigación.

    Ambos comunicados coincidieron en pedir que se difundan las conversaciones entre el árbitro principal y los de vídeo.

    Los responsables de ambos clubes emitieron duras críticas: Sayed Abdelhafiz, director deportivo del Al Ahly, acusó al árbitro Mahmoud Wafa de provocar la derrota.

    En el club saudí, los jugadores Ivan Toney y Wenderson Galeno, respaldados por su entrenador Matthias Jaissle, revelaron que el cuarto árbitro les instó a priorizar la Copa de Asia sobre la liga.

  • Corrección técnica

    Más allá de los errores arbitrales, ambos equipos han mostrado un claro bajón técnico, especialmente en sus tropiezos ante Cerámica Cleopatra y Al-Fayha.

    El Al Ahly egipcio echa en falta un delantero centro que aproveche las ocasiones y los centros, problema que persiste desde la salida de Wissam Abu Ali el pasado verano.

    Por su parte, el Al-Ahli saudí no mostró la misma intensidad ofensiva ante Al-Fayha, tal como reconoció la leyenda del club, Hussein Abdul Ghani.

    Ambos deben corregir esos errores si quieren mantener vivas sus opciones de título liguero.

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