Davide Ancelotti llega a un acuerdo para dirigir un equipo de la Ligue 1, en su segundo cargo como entrenador principal tras ser segundo del Real Madrid

Este nombramiento marca un hito para Davide, que deja el Botafogo pero mantiene su compromiso como segundo entrenador de la selección brasileña.

Como segundo de a bordo en clubes europeos, sumó 15 victorias, 10 empates y ocho derrotas en 33 partidos con el equipo brasileño antes de incorporarse al cuerpo técnico de la Seleção en marzo de 2026.

En el Lille, asumirá el mando del único equipo que ha terminado con el dominio del PSG desde 2018, año en que el club francés ganó de forma memorable la Ligue 1 en 2021.