David Villa regresa por todo lo alto al Atlético de Madrid tras la adquisición total del club por parte de Apollo Sports Capital
Una leyenda regresa al Metropolitano
El exdelantero, que sigue siendo el máximo goleador histórico de España, ha sido nombrado asesor de la nueva junta directiva del club. Villa fue una figura clave durante la histórica temporada 2013-14, liderando el ataque del equipo de Diego Simeone que se alzó con el título de La Liga y llegó a la final de la Liga de Campeones, y su regreso se considera un paso para tender puentes entre los nuevos propietarios y la rica tradición del club.
Villa, listo para asumir nuevas responsabilidades
En declaraciones al sitio web oficial del club tras el anuncio, Villa expresó su orgullo por regresar al equipo en el que es considerado un icono. «Estoy muy contento de poder volver al club con nuevas responsabilidades, pero con el mismo deseo de seguir contribuyendo a que el Atlético de Madrid sea cada vez mejor temporada tras temporada», declaró la antigua estrella del Barcelona y del New York City FC.
A sus 42 años, está deseando formar parte de la trayectoria futura del club bajo la dirección de Apollo Sports Capital. Villa añadió: «El club ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años y espero contribuir a que sigamos cosechando éxitos. Estoy muy agradecido de que hayan pensado en mí para este puesto».
Continuidad y nuevas inversiones
A pesar del cambio en la propiedad mayoritaria, el club ha optado por la estabilidad en su dirección ejecutiva. Enrique Cerezo seguirá en su cargo de presidente, mientras que Miguel Ángel Gil continúa como director ejecutivo. Cerezo no tardó en elogiar el regreso del legendario delantero, diciendo: «Este siempre ha sido tu hogar, David. Estamos encantados de que hayas aceptado este reto y estoy convencido de que, con tu amplia experiencia, nos ayudarás a hacer aún más fuerte al Atlético de Madrid».
Miguel Ángel Gil también compartió su entusiasmo por la asociación con el grupo inversor estadounidense, que también posee una participación minoritaria en el Wrexham. «Estamos orgullosos de dar la bienvenida oficial a Apollo Sports Capital al Atlético de Madrid como socio comprometido a largo plazo, que se basará en nuestro gran legado dentro y fuera del campo para nuestros aficionados, nuestros jugadores, entrenadores y personal, y nuestra comunidad», señaló Gil a través de la página web de Apollo.
Se confirma un importante impulso financiero
La adquisición no solo afecta al personal, sino que también supone una importante inyección financiera. El acuerdo incluye una inversión de capital de hasta 100 millones de euros (115 millones de dólares), destinada específicamente a la plantilla del primer equipo y a la infraestructura del club. El Atlético ha confirmado que estos fondos se destinarán al proyecto «Sport City», actualmente en construcción junto al estadio Metropolitano.
