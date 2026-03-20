David Raya revela el gran club europeo al que estuvo a punto de fichar antes de incorporarse al Arsenal

Raya ha revelado que podría haberse incorporado al Bayern de Múnich antes de cerrar su fichaje por los Gunners, donde se ha convertido en uno de los mejores porteros del país. El Arsenal fichó a Raya inicialmente en calidad de cedido para la temporada 2023/24, pero luego hizo definitivo el traspaso en julio de 2024 por un importe de 27 millones de libras.

Ahora, sin embargo, el internacional español ha revelado que tuvo la oportunidad de fichar por la Bundesliga.

Según Fabrizio Romano, declaró: «Estuve muy, muy cerca de fichar por otro club, pero por suerte eso no sucedió y, al final, el Arsenal presentó una oferta y vine aquí. ¿Qué club? Era el Bayern de Múnich».