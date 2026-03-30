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David Raya, líder en el premio Guante de Oro, y Emi Martínez quedan fuera de la lista de los tres mejores porteros de la Premier League para elegir al número uno «ideal»
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Muchos porteros emblemáticos han dejado huella en la Premier League
En la era moderna, la máxima categoría del fútbol inglés ha contado con porteros emblemáticos, desde Peter Schmeichel y David Seaman hasta Petr Cech y Edwin van der Sar. En la actualidad, la Premier League está repleta de porteros de nivel internacional.
Los más destacados de ellos constituyen la última línea de defensa de equipos con aspiraciones de título tanto a nivel nacional como internacional, mientras que muchos de ellos participarán en el Mundial de 2026 con sus respectivas selecciones.
¿Quiénes son los mejores porteros de la Premier League en la temporada 2025-26?
¿Quién puede considerarse, sin embargo, el mejor de ese grupo y qué diferencia a los mejores del resto? Crossley sabe lo que hace falta para desempeñar los puestos más exigentes, ya que en su día ayudó al Forest a alcanzar el tercer puesto en la Premier League y a clasificarse para las competiciones europeas, y ha echado un vistazo a la cantera de la temporada 2025-26.
Sorprendentemente, el número 1 del Arsenal, Raya —con 15 partidos sin encajar goles esta temporada— ha sido pasado por alto, al igual que la estrella del Aston Villa y ganador del Mundial, Martínez. Sin embargo, hay una amplia cantera de talento de la que sacar jugadores de élite.
Crossley, exjugador del Forest, elige a sus tres mejores porteros de la Premier League
Crossley, en una entrevista exclusiva con GOAL mientras confeccionaba el equipo ideal deBally Bet, respondió así cuando le pidieron que nombrara a sus tres favoritos de la Premier League: «Mi favorito es Gianluigi Donnarumma, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, desde sus hazañas en la Liga de Campeones del año pasado [con el París Saint-Germain]. No me podía creer lo barato que era en realidad. No me había dado cuenta de que solo tenía 26 años. ¡Parece mucho mayor! Pero lo he visto jugar en la Champions League el año pasado y venir a la Premier League. Se ha convertido en mi favorito porque tiene un estilo un poco a la antigua usanza, como el de Schmeichel de mi época.
«Igual que Alisson, y me gusta ese tipo de portero, así que me quedo con Donnarumma. Alisson, muy similar, ocupa bien la portería, es un chico grande, muy, muy tranquilo. Me encanta ver a un portero que no se pone nervioso, incluso cuando comete un error.
«Así que lo elegí como mi número dos y he elegido a uno de los nuestros, Jordan Pickford, como número tres, simplemente porque me encanta su distribución. Es zurdo, yo era zurdo, así que me gustan mucho los porteros zurdos y creo que si juntas a los tres, tienes al portero ideal. Jordan Pickford, nunca le he visto jugar mal con Inglaterra. Creo que ha sido el mejor jugador en las últimas tres o cuatro temporadas y esa es la razón por la que lo he elegido, porque me encanta la consistencia».
Guante de Oro 2025-26: ¿Quién se llevará el premio a la portería a cero?
Raya, Donnarumma y Pickford ocupan los tres primeros puestos en la carrera por el Guante de Oro 2025-26. El guardameta español del Arsenal lidera la clasificación, mientras que sus rivales nacionales del Manchester City y el Everton han logrado 11 partidos sin encajar goles cada uno esta temporada.
La estrella de los Gunners, Raya, ha ganado el Guante de Oro en las dos últimas temporadas, pero no cuenta con ningún título importante que justifique esos esfuerzos. Debería formar parte de la selección española en el Mundial de este verano, mientras que Pickford será la opción titular de Inglaterra bajo los palos, Alisson confía en hacerse con el puesto de número uno de Brasil y Donnarumma puede ayudar a Italia a clasificarse para el gran evento de la FIFA por primera vez desde 2014 cuando se enfrente a Bosnia y Herzegovina en una crucial final de la repesca el martes.
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La selección Bally Bet All-Stars, lista para un partido especial en el City Ground
Bally Bet, patrocinador principal del Nottingham Forest, se ha propuesto rendir el homenaje que se merecen a los jugadores de base con una larga trayectoria. Al gran Mark Crossley, leyenda del Forest, se le ha encomendado la tarea de formar la primera selección de veteranos «All-Stars», compuesta por auténticas figuras del fútbol, para celebrar todo lo que hace grande al fútbol de base. Crossley contará con el apoyo de otras caras conocidas del Forest mientras se encarga de formar el equipo Bally Bet All-Stars.
A continuación, los All-Stars recibirán un trato digno de la Premier League, cambiando los campos de entrenamiento por el City Ground, donde se enfrentarán a un equipo de leyendas del Forest cuidadosamente seleccionadas a finales de mayo. Antes de que se celebre ese partido, Crossley perfeccionará su once inicial con la ayuda de algunas caras conocidas de Trentside.