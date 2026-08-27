David Raya lanza una advertencia sobre la Champions League mientras el Arsenal aspira a una dinastía tras poner fin a una sequía de 22 años sin ganar la Premier League

La monumental campaña del Arsenal hizo que cinco jugadores, Raya, Jurrien Timber, Declan Rice, William Saliba y Gabriel Magalhaes, fueran incluidos en el Equipo del Año de la PFA. Al reflexionar sobre ese esfuerzo colectivo, Raya señaló: "La temporada fue increíble, colectiva e individualmente. Creo que merecíamos estar ahí y ser campeones, así que eso era lo más importante.

"Cada temporada es muy, muy larga, con altibajos, pero creo que supimos afrontar todo lo que se nos puso por delante y fue una temporada increíble para levantar el trofeo, para darle al Arsenal la Premier League después de 22 años, así que sí, una temporada increíble".

Para mantener ese impulso, la cúpula del Arsenal ha respaldado con fuerza a Arteta en el mercado de fichajes. Bruno Guimaraes llegó desde el Newcastle por 75 millones de libras más Christos Tzolis, mientras que Ezri Konsa fue fichado desde el Aston Villa en una operación de 55 millones de libras para reforzar la zaga más formidable de la liga.

Raya dio la bienvenida a las incorporaciones en defensa y destacó el impacto positivo en la profundidad de la plantilla. "La llegada de Ezri, para sumarse a la plantilla, va a añadir mucha competitividad dentro del equipo, lo cual es increíble y es realmente, realmente bueno para toda la plantilla", afirmó.