David Raya demostró que es «el mejor del mundo», mientras que Kai Havertz elogia al «infravalorado» portero del Arsenal tras la victoria in extremis ante el Sporting de Lisboa

Havertz, autor del gol de la victoria del Arsenal, elogió al portero Raya tras el triunfo por 1-0 de los Gunners sobre el Sporting de Lisboa.

Aunque Havertz acaparó los titulares por su gol en el tiempo de descuento, no tardó en señalar que el resultado se basó en los cimientos que sentó el guardameta español bajo los palos.

En declaraciones a Amazon Prime tras el pitido final, Havertz no escatimó elogios al valorar el talento de Raya, afirmando: «Increíble. Creo que sigue siendo subestimado en el mundo del fútbol, pero para mí, en las dos últimas temporadas, ha sido el mejor portero del mundo. Es excepcional, nos ha salvado en tantas ocasiones y estamos muy contentos de tenerlo».







