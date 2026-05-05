Raya ya tiene, al menos, el Guante de Oro de la Premier League 2025-26 tras encajar Donnarumma un gol en el City-Everton del lunes.

El guardameta del Arsenal lidera la clasificación con 17 partidos sin encajar, cifra que alcanzó este fin de semana ante el Fulham. Con Donnarumma en 13 y solo cuatro jornadas por disputarse, el italiano solo puede igualar a Raya. Así, el español asegurará por tercera temporada consecutiva al menos una parte del premio.