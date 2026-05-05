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David Raya consigue el Guante de Oro por tercera temporada consecutiva y se une a Ederson en un selecto grupo de la Premier League
La carrera por mantener la portería a cero se decidió tras el tropiezo del rival
Raya ya tiene, al menos, el Guante de Oro de la Premier League 2025-26 tras encajar Donnarumma un gol en el City-Everton del lunes.
El guardameta del Arsenal lidera la clasificación con 17 partidos sin encajar, cifra que alcanzó este fin de semana ante el Fulham. Con Donnarumma en 13 y solo cuatro jornadas por disputarse, el italiano solo puede igualar a Raya. Así, el español asegurará por tercera temporada consecutiva al menos una parte del premio.
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Se une a un selecto grupo de porteros de la Premier League
Al ganar el premio por tercer año seguido, Raya se convierte en el cuarto portero de la historia de la Premier League en lograrlo, tras Pepe Reina, Joe Hart y Ederson.
Este éxito subraya la creciente influencia del portero de 28 años en el Arsenal, donde su fiabilidad ha sido clave para mantener al club en la lucha por el título. Sus 17 partidos sin encajar ya constituyen su mejor marca personal en una sola temporada de la Premier League, superando los 13 que logró en la campaña 2024-25, cuando compartió el Guante de Oro con Matz Sels, del Nottingham Forest.
Dominio defensivo en el Emirates
El éxito de Raya demuestra la sólida defensa que Mikel Arteta ha construido en el Emirates Stadium. Jugando detrás de futbolistas como William Saliba y Gabriel, Raya se ha convertido en la pieza clave de un equipo que, de forma constante, ha sido el más difícil de batir de la liga en las últimas tres temporadas.
En lo que va de curso, los Gunners han encajado 26 goles en la Premier, menos que el City (32), el United (48) y el Liverpool (47). En Champions han recibido solo seis y ya están en semifinales.
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Raya sigue en busca del título absoluto del Guante de Oro
Raya ya tiene parte del premio, pero puede ganar el Guante de Oro en solitario en las últimas semanas de la temporada. Si el Arsenal vence al West Ham United u otro de sus tres rivales sin encajar gol, el español liderará la clasificación. Si Donnarumma encaja algún gol más con el Manchester City, empezando por el partido contra el Brentford, Raya quedará como único ganador. Para el Arsenal, la prioridad sigue siendo el título, y el estado de forma del español puede resultar decisivo en la recta final.