David de Gea envía un mensaje de apoyo a Antonin Kinsky después de que el portero del Tottenham sufriera una humillante derrota en la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid

El entrenador de los Spurs, Tudor, optó por no insistir en el tema de la actuación de Kinsky cuando le preguntaron al respecto tras el partido, pero afirmó que había sustituido al portero por su propio bien.

«No hay nada que comentar. No es el momento de hablar demasiado. Ha sido un partido extraño, muy extraño. Les hemos regalado tres goles. Empezamos bien, pero luego los problemas nos mataron en tres situaciones. Muy, muy extraño. Muy inusual. Nos ha quitado la confianza. Tuvimos la oportunidad de poner el 4-2, pero luego encajamos un gol que puso el 5-1. ... Pedimos disculpas a los aficionados y a todo el mundo. Es un momento difícil. Todo parece salir mal. Pagamos por pequeños errores. Todo es increíble. Incluso esta situación al final, con dos jugadores [Cristian Romero y Joao Palhinha chocando], parecía que todo se ponía en nuestra contra».

Añadió: «Ocurre muy raramente. Llevo 15 años entrenando y nunca hago esto. Era necesario hacerlo, proteger al chico y al equipo. Una situación increíble. Antes del partido era la decisión correcta, en el momento en el que estamos, la presión sobre Vicario. Tony [Kinsky] es un buen portero».