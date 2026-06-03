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¡David Beckham y Gary Neville toman medidas drásticas! El Salford City despide al entrenador a pesar de que el club ha vivido su mejor temporada de la historia
El mandato de Robinson llegó a su fin tras la decepción de Wembley
El Salford City ha confirmado la salida de Robinson, decisión que ha conmocionado a la EFL. El técnico, de 45 años, no ha podido superar la derrota por 3-0 ante el Notts County en la final de los play-offs de la League Two en Wembley, que frustró a los propietarios del club.
El club lo comunicó por redes sociales: «Karl Robinson ha dejado su cargo como entrenador del Salford City con efecto inmediato. Durante su estancia mostró profesionalidad e integridad, trabajó incansablemente por el club y se dedicó a ayudarnos a alcanzar nuestras ambiciones, tanto dentro como fuera del campo. Le deseamos todo lo mejor y mucho éxito en el futuro».
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Una temporada de récords no basta
El despido de Robinson sorprende, pues la temporada fue relativamente exitosa. Bajo su mando, el Salford alcanzó su mejor posición histórica en la pirámide del fútbol inglés: cuarto en League Two. Sin embargo, el club se quedó a un punto del ascenso automático, superado por el Cambridge United, y debió conformarse con los play-offs, donde finalmente falló.
En dos años y medio al frente, dirigió 132 partidos y sumó 60 victorias. Heredó un equipo en el puesto 20 y lo llevó a pelear el ascenso, pero una racha de cinco derrotas en seis partidos en enero le costó las plazas directas.
Las últimas palabras del entrenador
Robinson criticó el rendimiento del equipo tras perder en la capital. «Hemos defraudado a la gente. En diez meses hemos sido magníficos, pero hoy muchos jugadores no estuvieron a la altura. No hay excusas: nos ganó el mejor», admitió.
Su esfuerzo de diez meses no bastó para salvar su puesto. Beckham y Neville, decididos a acelerar el descenso a League One, vieron cómo la decepción por el empate final ante el 22.º, el Crawley, llegaba a la sala de juntas.
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¿Qué les depara el futuro a los Ammies?
El Salford debe buscar un nuevo entrenador que acorte la distancia entre los play-offs y el título. Tras varios años anclado en la zona media de la League Two desde su ascenso en 2019, los propietarios creen que un cambio de liderazgo es clave para dar el salto definitivo.
Con la pretemporada próxima, la «Clase del 92» busca un sucesor capaz de aguantar la atención mediática. La salida de Robinson cierra una etapa estable, pero para Beckham y Neville solo el ascenso bastará.