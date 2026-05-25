David Beckham y Gary Neville mostraron decepción tras la goleada del Notts County al Salford City en Wembley, que le da el ascenso a la League One

Bajo un calor intenso, con 37 grados, el Notts County dominó la posesión y mostró gran eficacia ante la portería. Tras un inicio prudente, los Magpies rompieron el empate en el 32’ gracias a Jatta.

Un contraataque iniciado por el portero James Belshaw dejó a Jatta solo ante el portero tras un pase en profundidad de Jones, y el senegalés marcó su 17.º gol con el interior del pie.

Antes del descanso, y tras una falta de Haji Mnonga sobre Jones, el Notts County aprovechó el posterior tiro libre: Rod McDonald controló un centro y Lucas Ness cabeceó a la red, dejando al Salford con una montaña que escalar en la segunda parte.