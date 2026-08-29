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¿David Beckham va a comprar otro club? Vinculan al propietario del Inter Miami con la sorprendente compra de un histórico gigante francés
Beckham, vinculado con la compra del Nantes
Beckham podría estar a punto de ampliar su imperio futbolístico después de surgir como un posible comprador del histórico club francés Nantes. Ouest-France afirma que la exestrella del Manchester United está implicada en un consorcio que pretende comprar al club, que atraviesa dificultades. El Nantes ha recibido al menos tres ofertas de compra, con dos propuestas procedentes de fondos de inversión con sede en el Reino Unido. Según se informa, el nombre del copropietario del Inter Miami ha aparecido en varias ocasiones en conversaciones de alto nivel mientras el actual propietario, Waldemar Kita, busca una venta.
- AFP
Histórico gigante francés en crisis deportiva
El Nantes representa una opción atractiva pese a su actual situación sobre el terreno de juego. El ocho veces campeón de la Ligue 1 presume de una rica historia en el fútbol francés, lo que ofrece un proyecto con potencial para devolver al club a su antigua gloria.
Sin embargo, el club se encuentra actualmente en una situación de grave desorden tras el descenso de la Ligue 1. El Nantes se encuentra colista de la Ligue 2 después de perder sus tres primeros partidos de liga de la temporada.
La afición ha ido creciendo en frustración bajo la gestión del empresario polaco Kita, que compró el club en 2007. Junto a su hijo y director ejecutivo del club, Franck, Kita ha estado al frente de dos descensos y 24 entrenadores en 19 años.
Construyendo una impresionante cartera futbolística global
Un movimiento por el Nantes marcaría el último paso en la creciente cartera de propiedad de Beckham. El excapitán de Inglaterra ya posee participaciones significativas en dos clubes distintos de Norteamérica e Inglaterra.
Beckham inició su trayectoria como propietario al ejercer una opción para adquirir un equipo de expansión de la MLS en febrero de 2014. Ese derecho se aseguró originalmente como parte de su contrato firmado con LA Galaxy allá por 2007.
Posteriormente, Inter Miami hizo su debut oficial en la MLS en marzo de 2020. Beckham también adquirió una participación del 10 por ciento en el Salford City junto a sus compañeros de la Class of '92 en enero de 2019, antes de liderar un nuevo consorcio comprador con Gary Neville en mayo de 2025.
- Getty Images Sport
Próximos pasos para la propuesta de compra del Nantes
Con Kita activamente abierto a vender, se espera que las negociaciones continúen mientras los distintos postores presentan sus propuestas finales. Beckham y su grupo de inversión tratarán de cerrar los detalles para asegurarse el control del club francés. Si la operación sale adelante, la prioridad inmediata se centrará en estabilizar el rendimiento sobre el terreno de juego en la Ligue 2. Los posibles nuevos propietarios se enfrentarán a la tarea de reconducir la forma del equipo al inicio de la temporada y reconstruir la estructura del club a largo plazo.
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