David Beckham comenta la ausencia de Trent Alexander-Arnold en la última convocatoria de la selección inglesa y revela si se llevaría a la estrella del Real Madrid al Mundial

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Tuchel se ve presionado para cerrar una convocatoria capaz de ganar el torneo. La ausencia de Alexander-Arnold en la última convocatoria, en la que se ha vuelto a convocar a Ben White, ha suscitado dudas sobre su papel en los planes de Tuchel. Beckham, sin embargo, cree que la puerta aún no está cerrada. «¿Que si llevaría a Trent? Me resultaría muy difícil no llevar a alguien como Trent», admitió. «Pero luego está Thomas, que ha salido a decir, creo que lo leí esta mañana, que hay otros jugadores que están por delante de él en este momento. Pero dijo “en este momento”, así que eso podría cambiar. Creo que tú mismo lo has dicho, esta noche [viernes] podría quedar claro que están jugando otros jugadores que quizá no entren en la convocatoria, así que nunca se sabe. Estamos muy cerca de elegir la convocatoria definitiva, pero sigo pensando que Thomas probablemente también está teniendo en cuenta a Trent».