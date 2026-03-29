David Beckham afirma que Michael Carrick es el mejor entrenador que ha tenido el Manchester United en los últimos diez años

En declaraciones a talkSPORT, Beckham considera que el entrenador interino ha hecho un trabajo increíble. Cuando se le preguntó por el cambio de rumbo, afirmó: «Sí, debo admitir que, para ser sincero, estos últimos meses han sido mucho más tranquilos que los últimos diez años. Ha sido una época difícil. Pero creo que Michael tiene experiencia. Creo que tiene una serenidad que ha aportado al club. Conoce el club. Conoce a los jugadores. Sabe cómo juega el Man United y cómo debería jugar el Man United».

La leyenda del United, que ahora es copropietario de la franquicia de la MLS Inter Miami, añadió: «Siempre me ha gustado Michael como entrenador. Cuando lo miras, se nota una serenidad. Hay, al borde del campo, hay... no quiero decir elegancia porque no estoy seguro de que sea lo correcto, pero hay una elegancia en su forma de ser, ya sea en cómo celebra los goles o en cómo se enfada. Ya sabes, todas esas cosas son importantes en un entrenador. Y creo que la forma en que ha formado el equipo y lo ha unido ha sido, ha sido increíble. Y creo que, como aficionado del United, es exactamente lo que necesitábamos».