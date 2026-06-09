Núñez puede fichar como agente libre tras rescindir su contrato con el Al-Hilal. Llegó el verano pasado a la Liga Profesional Saudí, pero su etapa en Oriente Medio ha terminado antes de lo esperado. La llegada de Karim Benzema y las restricciones de plantilla le impiden seguir jugando en Arabia Saudí.

Según TEAMtalk, Liverpool es uno de los clubes a los que se ha ofrecido su fichaje. Volver a Anfield sería un giro sorpresivo, pues los Reds podrían recuperarlo sin pagar traspaso.