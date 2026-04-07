¿Darwin Núñez de vuelta a Europa? Los grandes de la Serie A se ponen en contacto con el exdelantero del Liverpool, cuya aventura en Arabia Saudí parece que va a terminar tras una sola temporada

Según Sky Sport, la Juventus ha realizado una consulta preliminar sobre Núñez mientras planifica sus estrategias de fichajes para el verano. El gigante italiano se ha puesto en contacto con el Al-Hilal para recabar información sobre la disponibilidad del jugador. El delantero se trasladó a Arabia Saudí procedente del Liverpool el verano pasado en un traspaso muy sonado por valor de 53 millones de euros, y su contrato actual se extiende hasta junio de 2028. Antes de decidir si profundizan en las negociaciones, los bianconeri están evaluando cuidadosamente los costes. Un posible fichaje depende en gran medida de si el club se clasifica para la Liga de Campeones esta temporada.