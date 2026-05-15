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Darren Fletcher, técnico del Manchester United, critica que el Manchester City «se haya adueñado de la FA Youth Cup» tras la derrota de JJ Gabriel y su equipo en el Joie Stadium, con capacidad para 7.000 espectadores
Fletcher critica la sede de la final de la FA Youth Cup
Fletcher, técnico del United, criticó a la FA tras perder 2-1 ante el City en la final de la FA Youth Cup. Reconoció la superioridad del equipo de Oliver Reiss, pero cuestionó la organización. El partido se jugó en el Joie Stadium, con capacidad para 7.000 espectadores y sede de la cantera y el equipo femenino del City.
Según la BBC, el United se ofreció a jugarlo en Old Trafford, pero el City respondió que el Etihad estaba en obras. La directiva del United consideró el recinto inadecuado para una final de ese nivel. Aunque el City dijo que las entradas se habían agotado, se vieron asientos vacíos en la zona local, lo que aumentó la frustración del United por el ambiente y la organización.
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Fletcher expresa su frustración tras la final
La tensión aumentó durante la entrega de premios tras el partido, cuando se vio a Fletcher discutiendo con los responsables de la FA mientras el presidente de la EFL, Rick Parry, se disponía a repartir las medallas. Después, Fletcher criticó la elección del lugar y el desarrollo de la ceremonia.
«Estoy decepcionado con la FA por todo lo que ha rodeado a este partido: por la ubicación, por todo», explicó Fletcher. «Hay que respetar al rival. Pero no cuando el Man City se adueña de una FA Youth Cup. Es una competición de la FA. Nunca debería haber sido así.
Nunca había oído abuchear a entrenadores o jugadores específicos; eso no pasa en una final. Es una competición de la FA, pero pareció un evento del Manchester City desde la previa hasta el final. Esa es mi única queja. Ganó el mejor equipo, felicidades a ellos».
Los problemas de programación agravan la frustración
Fletcher criticó la programación de los partidos de la cantera tras la final de la Youth Cup. El Manchester United sub-21 jugará contra el Brighton en la final de los play-offs de la Premier League 2 menos de 48 horas después, en el Amex Stadium.
«Ahora mismo tenemos una dinámica muy complicada con estos partidos juveniles, lo cual es decepcionante», afirmó. «Como el encuentro de los sub-21 se jugará 48 horas después, algunos de nuestros jugadores se perderán esa experiencia».
«Ojalá todos reflexionemos ahora que todo ha pasado. La Premier League y la FA deben aprender de estas competiciones históricas».
- AFP
El United aspira a cerrar la temporada de la cantera con un título
El United de Fletcher debe centrarse de nuevo en la final de los play-offs de la Premier League 2 contra el Brighton. La poca distancia entre partidos podría limitar la disponibilidad de varios jugadores que disputaron la final de la Youth Cup. Además, el calendario complica las cosas para el primer equipo: el Manchester United recibe al Nottingham Forest en Old Trafford el domingo, lo que podría reducir las opciones de los jugadores de la cantera de entrar en la convocatoria.