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«Daré un paso al frente»: Jordan Pickford promete lanzar un penalti con Inglaterra en el Mundial
Pickford se ofrece para lanzar los penaltis
Pickford, portero del Everton, asegura que marcaría un penalti con Inglaterra en el Mundial. El guardameta se entrena con los Tres Leones en Florida de cara a los amistosos contra Nueva Zelanda y Costa Rica. Además de atajar, perfecciona su puntería.
Con 32 años, ya demostró su temple deteniendo penaltis clave en el Mundial 2018, la Euro 2020 y la Euro 2024, y marcando uno en la final de la Liga de Naciones 2019 ante Suiza.
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Pickford se muestra seguro desde el punto de penalti
Al preguntarle si lanzaría un penalti en el Mundial, Pickford respondió con total confianza: «Sí, confío en mí al 100 %. Entrenaré y lo marcaré».
El portero recordó que su prioridad es defender la portería de Inglaterra, pero afirmó que estará preparado si debe lanzar en una posible ronda de penaltis.
«También me centro en las paradas. Hay un equilibrio. Si me toca, daré un paso al frente. Por ahora lo trabajo en privado y pronto empezaremos a practicarlo».
Inglaterra lleva mucho tiempo confiando en Pickford en las tandas de penaltis
La seguridad de Pickford desde los once metros es reconocida en la selección inglesa desde hace años. El exseleccionador Gareth Southgate ya destacó su habilidad tras su acertado lanzamiento contra Suiza en la Liga de Naciones.
«De los que estaban en el campo, él era uno de los mejores lanzadores y lo hizo lo mejor que pudo», afirmó. «No nos opusimos a que Jordan tirara un penalti en el Mundial de Rusia. Otros quizá habían mostrado un nivel superior, pero él estaba entre nuestros mejores lanzadores. Poner a un portero a tirar un penalti pone nervioso, pero él se ganó ese derecho».
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La atención se centra ahora en la participación de Inglaterra en el Mundial
Inglaterra llegó a Estados Unidos el lunes para iniciar la fase final de su preparación. Los amistosos ante Nueva Zelanda y Costa Rica le permitirán afinar estrategias antes del torneo.
Debutarán en el Grupo L ante Croacia en Dallas el 17 de junio, luego enfrentarán a Ghana el 23 y a Panamá cuatro días después.