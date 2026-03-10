Dani Carvajal responde a los aficionados del Real Madrid mientras el capitán defiende «un gesto de respeto hacia una leyenda de la Liga»

El reciente enfrentamiento de La Liga entre el Celta de Vigo y el Real Madrid deparó un final dramático, ya que Álvaro Arbeloa vio cómo su equipo se llevaba los tres puntos gracias a un gol de Federico Valverde en los últimos minutos, lo que dejó a Claudio Giraldez y a su equipo frustrados después de que Iago Aspas estrellara un balón en el poste en el minuto 87.

Sin embargo, la discusión posterior al partido pronto se alejó del resultado. Carvajal, que no había sido utilizado como suplente, estaba calentando en la banda cuando Aspas entró en el minuto 83 por Óscar Mingueza. Cuando el público local se levantó para aplaudir a su héroe, el capitán del Madrid se unió a ellos.