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Dani Carvajal deja el Real Madrid como agente libre tras 13 años como capitán del gigante español
El fin de una era dorada en el Bernabéu
El Real Madrid se prepara para una gran reestructuración este verano y, según The Athletic, la salida del capitán Carvajal será la baja más relevante. El jugador de 34 años habría decidido poner fin a su etapa en el club tras más de una década vistiendo la camiseta blanca.
Llegó al primer equipo en 2013 y fue clave en la etapa más exitosa de la historia reciente del club, pero las lesiones esta temporada han reducido su rendimiento y presencia: solo ha jugado 21 partidos, lo que ha llevado a ambas partes a considerar el fin de su etapa.
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El factor Alexander-Arnold y el futuro del Madrid
Carvajal se marcha porque el Madrid ya planea su sucesión en el lateral derecho. El cuerpo técnico apuesta por Trent Alexander-Arnold como titular, lo que inicia una nueva etapa táctica liderada por el inglés.
Consciente de su nuevo papel secundario, Carvajal busca un nuevo reto profesional. Tras su paso por el Bayer Leverkusen en la 2012-13, el español considera volver a jugar en el extranjero cerca del final de su carrera.
Un legado marcado por el dominio europeo
Si se marcha este verano, Carvajal deja un legado difícil de igualar. Desde su regreso en 2013 ha jugado 449 partidos con el Real Madrid y ha ganado seis Champions y cuatro Ligas.
Su regularidad y garra lo convirtieron en favorito de la afición y en pieza clave para técnicos como Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane. Se consolidó como uno de los laterales más exitosos del fútbol, brillante en defensa y decisivo en las grandes citas.
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Un final difícil y nuevos comienzos
El último año ha sido complicado para el veterano, más allá de sus problemas físicos con su club. En un duro revés para sus ambiciones internacionales, Carvajal quedó fuera de la prelista de España para el Mundial 2026, un giro decepcionante para un pilar de La Roja.
A sus 34 años, el defensa no piensa retirarse: asegura tener el liderazgo y la experiencia de campeón para seguir en la élite. Si recupera su mejor forma, será uno de los agentes libres más codiciados.