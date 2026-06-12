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¿¡Dani Carvajal al Como?! Cesc Fábregas quiere a tres jugadores del Real Madrid, incluido un delantero cotizado, mientras el club italiano se prepara para vender a Nico Paz en un negocio ventajoso
Fábregas recurre al Real Madrid en busca de refuerzos
El Como, de cara a su debut en la Liga de Campeones, busca fichar a jugadores del Real Madrid. Según ElDesmarque, Fábregas quiere al lateral Carvajal, quien ya anunció su salida del club español.
Aunque el jugador interesa a varios clubes extranjeros, el Como le ofrece seguir en Europa y competir al máximo nivel. Su experiencia se considera clave para una plantilla con poca historia en la Liga de Campeones.
Además, vigila a los jóvenes García y Palacios para apuntalar otras líneas.
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El Como sigue aplicando el modelo del Madrid
El interés del Como por García sigue la misma línea que los fichajes de Paz y Jacobo Ramón. El club cree que el joven delantero puede aportar un impacto inmediato, pese a sus pocas oportunidades en el Real Madrid. García marcó cuatro goles en el Mundial de Clubes y seis en La Liga, aunque solo jugó 950 minutos.
Sin embargo, la competencia le ha impedido afianzarse como titular. Se informa que el Como busca reducir el coste de traspaso ofreciendo un porcentaje de una futura venta o una cláusula de recompra al Real Madrid.
La marcha de Paz podría cambiar los planes del Como
Fábregas busca el equilibrio entre experiencia y juventud mientras el Como se prepara para la competición europea. Carvajal aportaría un palmarés de primer nivel, mientras que García y Palacios encajan en la estrategia del club de formar jóvenes promesas de la cantera del Real Madrid.
El interés por García y Palacios surge ante la posible marcha de Paz, pieza clave en el ascenso y la clasificación europea del Como. Su regreso al Real Madrid dejaría un vacío, por lo que asegurar recambios antes del inicio de la temporada es prioritario.
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Los fichajes dependen de lo que ocurra en Madrid.
Como debe esperar a que haya novedades en el Real Madrid antes de seguir con los fichajes de la cantera. Según el informe, las salidas están en suspenso mientras se resuelven los asuntos técnicos tras el regreso de José Mourinho al Santiago Bernabéu.
Mientras, Fábregas y Como siguen planificando una temporada que podría traer grandes cambios en la plantilla. La llegada de Carvajal, García o Palacios dependerá de la rapidez con la que el Madrid aclare el futuro de varios jugadores y promesas.