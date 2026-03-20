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Dana White recibe una agradable sorpresa cuando el presidente de la UFC se lleva una tarjeta de la leyenda del Chelsea John Terry y Lionel Messi valorada en miles de dólares
White se lleva el oro en Londres
Según talkSPORT, durante su estancia en Londres con motivo del UFC Fight Night 270, White se desvió hasta Regent Street para inaugurar la nueva sala VIP Regency Lounge. El magnate de las MMA, conocido aficionado a los objetos de colección, llevó su popular serie «Rip It Friday» al Reino Unido, donde suele regalar valiosos objetos relacionados con los deportes de combate a sus seguidores en las redes sociales.
Sin embargo, en esta sesión, White cambió las llaves de cabeza por cabezazos al probar suerte con las cajas de Topps Chrome Sapphire Premier League. La colección recién lanzada se encuentra entre las más codiciadas del sector, y la apuesta dio sus frutos de manera espectacular, ya que descubrió un auténtico santo grial para los aficionados al fútbol.
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En busca del Chelsea definitivo 1/1
El momento más destacado de la sesión se produjo cuando White consiguió una carta única de John Terry «Infinite Sapphire». Al tratarse de una edición 1/1, es la única carta de este tipo que existe, lo que la convierte en una adquisición de ensueño para cualquier aficionado del Chelsea o coleccionista serio.
La suerte de White no se limitó al ex capitán de los Blues. Durante su incursión en el mundo del coleccionismo deportivo de élite, también se hizo con una tarjeta Topps Finest MLS Lionel Messi Gold de 2023. Esta pieza de colección de estilo «Atomic» muestra al icono argentino con los colores del Inter de Miami y se estima que tiene un valor aproximado de 3.000 £.
Sumérgete en el mundo del trading deportivo
Mientras tanto, también abrió cajas de UFC Royalty durante su aparición como invitado en la plataforma Fanatics Live, en la innovadora tienda del centro de Londres. Esto ocurrió el mismo día en que el gran luchador de peso gallo Merab Dvalishvili celebró allí un encuentro con los aficionados para acercarlos aún más a la acción, justo cuando la semana de la pelea alcanzaba su punto álgido. Pero eso no fue todo: durante una visita guiada, creó su propia tarjeta 1/1 utilizando el fotomatón de la tienda. Fue una tarde de alto riesgo en la que el promotor de MMA se sumergió de lleno en el mundo del coleccionismo deportivo de élite.
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Messi suma su gol número 900
Aunque Terry se retiró hace ya tiempo, Messi sigue en plena forma con el Inter de Miami y la selección argentina. El exdelantero del Barcelona y del París Saint-Germain marcó su gol número 900, pero no fue suficiente para evitar que su equipo quedara eliminado de la Copa de Campeones de la CONCACAF, lo que supuso un duro golpe para las esperanzas del club de Florida de cara a esta temporada.
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