En cuanto Carlo Ancelotti pronunció el nombre tan ansiado, los aficionados no le dejaron decir ni una palabra más.
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«Da igual si juega uno, cinco o noventa minutos»: el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, explica la convocatoria de la superestrella
Los gritos de «Neymar, Neymar» retumbaron en la sala tras el anuncio del seleccionador brasileño. A sus 34 años, el máximo goleador de la historia de Brasil regresa al gran escenario.
«Lo hemos seguido todo el año y vemos que ahora juega con regularidad y ha mejorado físicamente», afirmó Ancelotti. «Es un jugador importante».
Sin embargo, el italiano, seleccionador de Brasil desde 2025, no siempre pensó lo mismo: dejó al ‘10’ fuera de los amistosos de marzo y abril. Neymar reaccionó con decepción: «No puedo aceptarlo así sin más. Por supuesto que estoy enfadado y triste por no haber sido convocado. Pero la concentración sigue ahí, día a día, entrenamiento a entrenamiento, partido a partido. Alcanzaremos nuestro objetivo. Queda una última convocatoria para el Mundial y mi sueño sigue vivo. Lo superaremos juntos».
- AFP
La última oportunidad de Neymar: el ídolo de Brasil se va al Mundial
Tras su último partido internacional en octubre de 2023, Neymar regresa a la selección casi tres años después, sin garantía de ser titular. «Lo elegimos no porque sea un buen suplente, sino porque puede aportar sus cualidades al equipo», explicó Ancelotti. «Da igual si juega uno, cinco o noventa minutos, o si ni siquiera sale al campo, o si lanza un penalti. No debemos depositar todas las expectativas en un solo jugador».
Tras dejar el París Saint-Germain en 2023 y pasar por Al-Hilal y Santos, muchos lo daban por acabado, pero él siguió luchando a pesar de las lesiones. En el Mundial, Brasil —campeón en 2002— compartirá el Grupo C con Marruecos, Escocia y Haití. La afición, que espera el sexto título desde 2002, celebra el regreso de su ídolo.