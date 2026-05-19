«Da igual si juega uno, cinco o noventa minutos»: el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, explica la convocatoria de la superestrella

Los gritos de «Neymar, Neymar» retumbaron en la sala tras el anuncio del seleccionador brasileño. A sus 34 años, el máximo goleador de la historia de Brasil regresa al gran escenario.

«Lo hemos seguido todo el año y vemos que ahora juega con regularidad y ha mejorado físicamente», afirmó Ancelotti. «Es un jugador importante».

Sin embargo, el italiano, seleccionador de Brasil desde 2025, no siempre pensó lo mismo: dejó al ‘10’ fuera de los amistosos de marzo y abril. Neymar reaccionó con decepción: «No puedo aceptarlo así sin más. Por supuesto que estoy enfadado y triste por no haber sido convocado. Pero la concentración sigue ahí, día a día, entrenamiento a entrenamiento, partido a partido. Alcanzaremos nuestro objetivo. Queda una última convocatoria para el Mundial y mi sueño sigue vivo. Lo superaremos juntos».