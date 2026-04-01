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Pirlo shirt fanTom Hindle
Thomas Hindle

Traducido por

Cuatro horas de alegría y agonía: cómo un restaurante italiano de Nueva York supo plasmar a la perfección la decepción de Italia tras quedarse fuera de su tercer Mundial consecutivo

Analysis
Italy
FEATURES
Bosnia and Herzegovina vs Italy
Bosnia and Herzegovina
Copa del Mundo - Clasificación UEFA

Italia no logró clasificarse el martes para su tercer Mundial consecutivo, y una reunión celebrada en un restaurante de Nueva York puso de manifiesto lo doloroso que resulta quedarse fuera del torneo.

NUEVA YORK -- El hombre dejó muy claro lo que quería pedir:

Prosciutto, mozzarella, pan y una Peroni, por favor

Estaba inclinado sobre la barra, casi gritando entre una multitud de camisetas en Ribalta Pizzeria, un local napolitano situado justo al norte de lo que se podría llamar los límites tradicionales de la Pequeña Italia de Nueva York. La verdad es que destacaba. El resto del local era un mar de azul Azzurri, una mezcla de camisetas, camisetas de fútbol y sudaderas con capucha. El hombre iba ataviado con un traje completo y llevaba una elegante bolsa de viaje. Probablemente estaba a punto de emprender un largo viaje.

Pero primero, como todos los demás en el restaurante, tenía que ver un partido de fútbol. El partido de la repesca de clasificación para el Mundial de Italia contra Bosnia y Herzegovina el martes por la tarde tenía un peso especial. Los italianos, cuatro veces campeones del mundo, no han participado en el torneo desde 2014. Se espera que sean una potencia mundial del fútbol, pero ni siquiera han estado entre los participantes en los escenarios más importantes en los últimos años.

El martes era una oportunidad para cambiar eso. Y en un restaurante del bajo Manhattan se vivieron cada momento de alegría, angustia, agonía e incredulidad, a miles de kilómetros del partido real, pero como si los aficionados estuvieran allí mismo, en el estadio.

  • National Anthem Italy fansTom Hindle

    Un comienzo tenso

    Se veía la pantalla desde cualquier rincón. Ribalta es un local ciertamente estrecho, un pequeño rincón de Nápoles encajado en una fachada de la calle 12. Grupos de cinco o más personas se sentaban en las largas mesas del centro. Los clientes habituales se apilaban junto a la barra, mientras Sebastián, el camarero, servía un flujo constante de aperitivos, Peronis y spritzes. La Coca-Cola —siempre servida en una botella de cristal con un vaso alto a juego como complemento— también volaba entre la multitud a docenas. Un hombre sentado en la barra intentaba convencer a cualquiera que le escuchara de que comprara una bebida que él mismo había inventado y que estaba tratando de lanzar al mercado.

    Veinte minutos antes del saque inicial, se izó la bandera. Un anciano, con un elegante moño y vestido con una chaqueta de Kappa Italia, se abrió paso entre la multitud para fijar iltricolore en la pared. La música pop italiana sonaba a todo volumen a su alrededor.

    Quince minutos antes del saque inicial, la gente se dedicó simplemente a mover sillas. El personal, acostumbrado a este tipo de cosas, reaccionó en consecuencia. Bebidas, comida, pan, agua del grifo: el flujo no cesaba. Las camisetas también estaban allí. Hay que reconocer que el fútbol italiano ha atravesado últimamente una época de vacas flacas. Las estrellas actuales —al igual que ocurre con la selección, en realidad— escaseaban. Sin embargo, las figuras de antaño estaban bien representadas: Andrea Pirlo, Francesco Totti y Gigi Buffon. También había claros recordatorios de que, a pesar de las recientes debilidades de Italia en el Mundial, esta sigue siendo una selección que ganó una Eurocopa hace menos de cinco años. Así que, cuando Giorgio Chiellini —capitán de aquel equipo— apareció en la retransmisión televisiva, el nivel de ruido aumentó notablemente.

    Y entonces, silencio. Todo el mundo se puso en pie. El presentador, que había estado poniendo una serie de canciones italianas mientras se llenaba el local, pidió a los clientes que se pusieran en pie para el himno nacional italiano:

    ¡Stringiamoci a coorte!

    Siam pronti alla morte.

    Siam pronti alla morte,

    L'Italia chiamò.

    ¡Unámonos en una cohorte!

    Los asistentes cantaban cada palabra y gritaban al unísono después. El presentador intentó sacar partido del patriotismo del momento, animando a los asistentes a aplaudir, cantar y bailar.

    Pero cuando comenzó el partido, la tensión era palpable. El fútbol italiano está nervioso. Se nota a todos los niveles. La federación de fútbol trasladó la semifinal de su eliminatoria de San Siro —el escenario habitual para partidos de tal magnitud— a la mucho más pequeña Bérgamo, tal era la presión que se esperaba del público.

    Eso quedó igual de claro aquí. Italia estuvo descuidada al principio. Fallaron algunos pases. Nicolo Barella —su mediocampista central estrella— perdió el balón. Los espectadores gruñeron. Gianluigi Donnarumma lanzó el balón fuera del campo. Se gritaron algunas palabrotas. Y cuando Bosnia y Herzegovina se aventuró al ataque, el lugar se quedó en silencio. Así se mantuvo mientras Italia luchaba por afianzarse. Los camareros servían las pizzas en un silencio casi total.

    Se oyó un grito de angustia de un cliente cuando el bosnio Edin Dzeko se giró y disparó, seguido de unas risas nerviosas.

    Y cuando Italia marcó, el local estalló. Fue un regalo, en realidad. El portero bosnio pasó el balón a los pies de Barella, quien se lo cedió a Moise Kean. El delantero lo envió al ángulo superior y se alejó girando, encantado. Nueva York lo celebró con él. Sonó la música. Comenzaron los saltos. Los camareros chocaron las botellas. Incluso el barman, tan concentrado en servir una copa tras otra, se permitió un momento de celebración.

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  • Italy FanTom Hindle

    Nunca sentar cabeza

    Sin embargo, los nervios seguían presentes. Italia ha aprendido, en los últimos años, que no puede relajarse del todo cuando se trata de su selección de fútbol. Incluso las victorias se han conseguido por la mínima. A este equipo no le gusta ponérselo fácil.

    Así que, con una ventaja de un gol frente a un rival teóricamente inferior, no había mucho motivo para la alegría. El estadio temblaba de ansiedad. Y Alessandro Bastoni también. El central realizó el tipo de entrada que todo central espera no tener que hacer nunca. Perdió un metro de ventaja sobre su rival y, al darse cuenta de que iba un paso por detrás, el defensa del Inter se lanzó. El balón salió disparado hacia delante y Bastoni derribó al jugador con una entrada tonta. El árbitro le mostró una tarjeta roja directa por impedir una ocasión de gol.

    Ribalta estalló en incredulidad. Se gritaron palabrotas en italiano, inglés y español. Cuando el VAR confirmó que, efectivamente, era la decisión correcta, lo único que pudieron hacer los pocos espectadores que lo presenciaron fue gemir y sacudir la cabeza.

    El descanso trajo consigo cigarrillos. Muchos. Docenas de aficionados nerviosos se colaron en la acera. Era un día cálido en Nueva York y el olor se colaba en el interior. El restaurante dijo a los aficionados que, técnicamente, estaba al completo, pero entraron algunas caras más, abriéndose paso a empujones para ver la segunda parte.

    Lo que quedó fue una experiencia dolorosa para los seguidores de la Azzurri. Las Peroni se cambiaron por espressos en masa, ya que el subidón de cafeína después de comer es una experiencia prácticamente omnipresente. Puede que también alimentara una ansiedad desenfrenada.

    El seleccionador Gennaro Gattuso, un entrenador severo y bastante conservador, respondió a la tarjeta roja colocando a su equipo en una formación más defensiva. Italia apenas tocó el balón en los primeros minutos de la segunda parte. Esto trajo consigo un fervor diferente. De repente, el asalto ofensivo se convirtió en una lucha por la supervivencia.

    El fútbol italiano se construyó sobre sólidas estructuras defensivas, y a los aficionados parecía encantarles. Las entradas se celebraban como goles. Donnarumma realizó 10 paradas bastante notables. Cada una de ellas recibió el pleno reconocimiento de la sala.

  • Napoli tap Tom Hindle

    El temor a que se empate el marcador

    Entonces, debería haber llegado el momento de gloria para Italia.

    Kean se deshizo de su marcador. El público se levantó de sus asientos. Los gritos se hicieron más fuertes. Kean se abalanzó hacia la portería. Los teléfonos se alzaron al unísono.

    Kean lanzó el balón dos palmos por encima del larguero.

    «¡MERDA!», gritó el empresario, que para entonces ya se había acabado el prosciutto, dos espressos y un cigarrillo. Unos minutos más tarde llegó otra ocasión, con el mismo resultado. Para entonces, el restaurante se había sumido en un silencio atónito.

    Lo único que se oía era el tintineo del hielo en las cocteleras, mientras el personal del bar seguía trabajando sin descanso —aunque no estaba muy claro para quién estaban sirviendo—. Un hombre bullicioso hablaba un poco demasiado alto, pidiendo un «grande pour, amigo mío» de su vino tinto. Recibió algunas miradas de enfado y hundió la cara en una copa de Chianti.

    El gol de Bosnia estaba al caer. Y fue un gol feo. El balón fue al segundo palo. Donnarumma detuvo el disparo inicial. Pero el balón fue empujado al fondo de la red. Y de repente —aunque de alguna manera inevitablemente— el marcador se empató a 1-1 a falta de 10 minutos para el final.

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    El miedo a perder

    La prórroga se tornó fea. Las sustituciones de Gattuso fueron principalmente defensivas, y al público no le gustó. Pidieron más empuje, más ataque. Barella fue sustituido, con aspecto agotado.

    Un adolescente se quedó boquiabierto, incrédulo, al ver al mejor jugador de Italia abandonar el campo.

    En el partido en sí, hubo otro momento polémico. Sandro Tonali recibió un pase. Nikola Katic lo derribó por detrás, justo fuera del área. El árbitro le mostró una tarjeta amarilla. La grada quería una roja:

    «Le sacan una puta amarilla, ¿cómo coño sacamos una roja?», gritó un aficionado, gesticulando con incredulidad.

    Los penaltis parecían una buena opción, la verdad. Donnarumma es uno de los mejores porteros del mundo en la parada de penaltis, e Italia ganó dos tandas consecutivas para hacerse con la Eurocopa 2020. Bosnia había necesitado los penaltis contra Gales unos días antes. Eso quizá le dio a Italia una pequeña pista de por dónde podrían disparar sus jugadores. Y cuando el árbitro pitó el final de la prórroga, hubo una especie de remontada.

    El DJ volvió a ponerse a los platos. Hubo movimiento, incluso algo parecido a la esperanza. Pero todo pasó muy, muy rápido.

    Benjamin Tahirovic marcó el primero para Bosnia, enviando el balón al fondo de la red con un potente disparo. Italia se vino abajo de inmediato, con Francesco Pio Esposito lanzando por encima del larguero, y fue entonces cuando el primer aficionado —un niño con una camiseta retro de Buffon— se marchó. La calamidad no se hizo esperar. Donnarumma no pudo hacer ninguna parada, el ambiente se enrareció y, aunque Sandro Tonali estabilizó brevemente las cosas, Bosnia seguía llevando la ventaja. Kerim Alajbegovic puso el 3-1, más aficionados se marcharon y, para cuando Bryan Cristante estrelló el balón en el larguero, el partido ya había terminado en lo moral. Esmir Bajraktarevic, nacido en Wisconsin, sentenció el partido con un disparo que se coló entre las piernas de Donnarumma y entró en la portería.

    Eso significaba que la espera para el Mundial seguía en pie. Pero no pareció calar de inmediato.

    La mayoría de la gente se marchó en silencio. No hubo DJ, ni palabras del presentador, ni bebidas gratis. Murmullos de incredulidad llenaban el aire. Un aficionado se quedó inmóvil, con la cabeza entre las manos, durante un minuto. El personal del bar limpió los vasos y se encogió de hombros.

    Y el hombre de traje se dio un golpe en la cabeza al salir, a punto de olvidarse la bolsa mientras corría por una concurrida calle de Manhattan.