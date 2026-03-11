Cuatro de las seis Champions sin equipos italianos en cuartos, las dos finales del Inter son la anomalía: el declive ya no es una casualidad, sino un sistema. ¿Alguien quiere hacer algo al respecto?

Ha llegado de nuevo ese día. Ese día que, con regularidad, ahora cada temporada, desata a quienes tienen el privilegio de poder expresarse ante algún tipo de público. Nada nuevo, por supuesto. En todo caso, el mismo estribillo de quien, desde su pequeña posición, intenta dar la voz de alarma. Una alarma que, obviamente, cada vez cae en saco roto.

Así, las estadísticas que nos proporciona OPTA esta mañana, salvo un fantástico 0-6 del Atalanta en Múnich el próximo miércoles, no solo confirman las malas sensaciones, sino que describen con cruel claridad el estado del fútbol italiano en Europa. En las últimas seis ediciones de la Liga de Campeones, en cuatro ocasiones ningún equipo italiano ha logrado clasificarse para los cuartos de final. Cuatro veces en seis años. Para encontrar el mismo número de «fracasos europeos», es decir, cuatro ediciones sin ningún equipo italiano en los cuartos de final de la Champions, hay que remontarse a las 27 ediciones del torneo. Veintisiete.