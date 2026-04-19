Que nadie diga ya que Niko Kovac carece de romanticismo futbolístico. El técnico del Borussia Dortmund lo ideó a la perfección. Por primera vez desde el 7 de febrero de 2026, cuando vencieron 2-1 al VfL Wolfsburgo, Kovac incluyó a Niklas Süle en el once inicial del BVB para visitar al TSG Hoffenheim, club donde el defensa debutó en 2013 y se convirtió en el primer jugador del Kraichgau en jugar con la selección alemana. «Siempre es bonito jugar contra tus exequipos y esa era mi intención con Niki», declaró Kovac tras la segunda derrota liguera del BVB, que, por una serie de circunstancias desafortunadas, podría haber sido el último partido de Süle con la camiseta del Dortmund.
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Cuatro años en el BVB que terminaron de la forma más trágica posible: Niklas Süle nunca pudo vengarse del FC Bayern
En el minuto 37, Süle resbaló dentro del área al marcar a Kramaric y se torció la rodilla. Mientras caía, frunció el ceño de dolor y levantó el brazo justo antes de impactar con la espalda en el suelo. En ese instante, el balón lanzado por Kramaric le golpeó en la mano. El árbitro Daniel Siebert dejó seguir el juego, luego autorizó la atención a Süle, quien, llorando y apoyado por los asistentes, salió cojeando del campo. Solo entonces revisó la jugada en la línea de banda y, acorde a las absurdas reglas de mano, pitó penalti. Cuando Kramarić marcó el 1-0, Süle ya estaba en el vestuario. «No sabemos nada aún, pero al menos pudo apoyar el pie», dijo Kovac. El director general, Lars Ricken, fue menos optimista: «Sospechamos una lesión grave; está con una venda en la rodilla».
Süle dejará el BVB en verano tras cuatro años mayormente desafortunados. Ya se sabía desde mediados de marzo. Pero ahora, tras resbalar, lesionarse gravemente la rodilla y provocar un penalti, podría haber dejado, para colmo, una imagen involuntaria que perdurará de su etapa en el BVB.
No hacía falta: ya se le había visto, poco antes de la final de la Liga de Campeones de 2024, con la camiseta tirando de su abdomen durante el entrenamiento.
A eso se suman múltiples imágenes de sus rehabilitaciones: hasta el sábado había estado de baja 226 días en las dos últimas temporadas, 39 partidos perdidos por lesiones. Este curso ya se había perdido encuentros por problemas musculares, en un dedo del pie, de espalda y por un tirón en el muslo. El duelo ante su primer club profesional apenas fue su décima aparición en la Bundesliga, donde ha sumado 485 minutos.
- AFP
Niklas Süle podría haberle devuelto la jugada al FC Bayern al fichar por el BVB
Tanto Süle como el BVB habrían preferido evitar este final —si se confirman los peores temores— de una colaboración que ya había fracasado.
Su llegada al Borussia en verano de 2022, gratis, fue un golpe de suerte. El Bayern, donde era titular desde 2017, sobre todo con Niko Kovac, quiso renovarlo, pero no a cualquier precio.
Tras largas negociaciones, a principios de primavera Süle optó por la salida gratuita, en parte porque sentía que no era suficientemente valorado por el campeón récord. Quizá hubiera preferido fichar por un equipo inglés, pero el BVB también le pareció una buena opción para demostrarle al Bayern lo que podía hacer. Además, según los rumores, iba a ganar 14 millones de euros al año en Dortmund.
En esos años el Bayern estaba algo perdido, cambiando directores y entrenadores sin formar un plantel cohesionado. En la 2022/2023 el Bayern flaqueó, despidió a Nagelsmann por motivos aún poco claros y el BVB, líder a una jornada del final, parecía campeón. El resto es historia: Jamal Musiala marcó el 2-1 para el Bayern en el 89’ en Colonia, y el 2-2 de Süle ante el Mainz en el 96’ no bastó: los bávaros celebraron su 33.º título, el undécimo seguido.
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En su primera temporada en el BVB, Süle jugó 29 partidos en la Bundesliga y se convirtió en un pilar del equipo, especialmente en la segunda vuelta. En diciembre de 2023, en la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, evitó el 0-1 de Mbappé con una espectacular entrada en el área pequeña.
Fue la imagen que ambos hubieran querido conservar de su etapa juntos: una entrada tan valiosa como un gol. El BVB empató 1-1, ganó el grupo y avanzó hasta la final de Wembley. Sin embargo, Süle se quedó en el banquillo en el 0-2 contra el Real Madrid; en la Liga de Campeones perdió la titularidad tras los octavos de final, también por su forma física.
Se perdió la Euro 2024, trabajó con un preparador mental, bajó diez kilos y llegó a la pretemporada en gran forma. «Niki ha hecho mucho más que todos los demás. Si se mantiene sano y trabaja en sus puntos débiles, mejorará mucho más”, elogió el entonces director deportivo, Sebastian Kehl. Sin embargo, las lesiones y los altibajos marcaron la temporada: en el 2-5 contra el Real Madrid en octubre de 2025, su compañero Ramy Bensebaini le cayó sobre el pie y lo dejó 37 días de baja.
Niklas Süle: ¿Cuándo y dónde volverá a jugar?
A pesar de que Niko Kovac, tras llegar a Dortmund, intentó promocionarlo como candidato al Mundial 2026, Süle sufrió varias lesiones bajo su mando y jugó poco tanto la temporada pasada como la actual.
Hoy ya nadie menciona el Mundial 2026 al hablar de él; la incógnita es cuándo —y dónde— volverá a jugar, tras dos roturas de ligamento cruzado.