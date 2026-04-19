Cuatro años en el BVB que terminaron de la forma más trágica posible: Niklas Süle nunca pudo vengarse del FC Bayern

En el minuto 37, Süle resbaló dentro del área al marcar a Kramaric y se torció la rodilla. Mientras caía, frunció el ceño de dolor y levantó el brazo justo antes de impactar con la espalda en el suelo. En ese instante, el balón lanzado por Kramaric le golpeó en la mano. El árbitro Daniel Siebert dejó seguir el juego, luego autorizó la atención a Süle, quien, llorando y apoyado por los asistentes, salió cojeando del campo. Solo entonces revisó la jugada en la línea de banda y, acorde a las absurdas reglas de mano, pitó penalti. Cuando Kramarić marcó el 1-0, Süle ya estaba en el vestuario. «No sabemos nada aún, pero al menos pudo apoyar el pie», dijo Kovac. El director general, Lars Ricken, fue menos optimista: «Sospechamos una lesión grave; está con una venda en la rodilla».

Süle dejará el BVB en verano tras cuatro años mayormente desafortunados. Ya se sabía desde mediados de marzo. Pero ahora, tras resbalar, lesionarse gravemente la rodilla y provocar un penalti, podría haber dejado, para colmo, una imagen involuntaria que perdurará de su etapa en el BVB.

No hacía falta: ya se le había visto, poco antes de la final de la Liga de Campeones de 2024, con la camiseta tirando de su abdomen durante el entrenamiento.





A eso se suman múltiples imágenes de sus rehabilitaciones: hasta el sábado había estado de baja 226 días en las dos últimas temporadas, 39 partidos perdidos por lesiones. Este curso ya se había perdido encuentros por problemas musculares, en un dedo del pie, de espalda y por un tirón en el muslo. El duelo ante su primer club profesional apenas fue su décima aparición en la Bundesliga, donde ha sumado 485 minutos.